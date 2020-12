Rencontrez les personnages de ‘Star Wars’ qui pourraient apparaître dans ‘Rogue Squadron’

Après avoir su que le prochain film de la franchise de ‘Guerres des étoiles’ titré, ‘Escadron de voleurs’ sera dirigé par Patty Jenkins, de nombreux visages familiers pourraient réclamer leur retour.

Bien que peu de détails sur le projet aient été publiés, il a été révélé que l’histoire se concentrera sur une équipe de pilotes de la Rébellion qui est apparu pour la première fois dans ‘L’empire contre-attaque’. Ce qui pourrait signifier un retour à la trilogie originale et à sa chronologie.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Patty Jenkins tease « Rogue Squadron » sera une histoire originale

Canoniquement, Escadron de voleurs C’était une équipe formée par Luke Skywalker et Antilles Wedge après la bataille de Yavin. En tant que seuls membres survivants de la Escadron rouge, les deux ont opté pour un nouveau nom pour recevoir de nouveaux pilotes.

Luke a choisi le nom pour honorer Jyn erso et les autres membres de ‘Rogue One’ qui ont sacrifié leur vie pour rendre possible la destruction de l’étoile de la mort. L’équipe était dirigée par Luke pendant la bataille de Hoth. Puis quand Luke est allé commencer sa formation comme Jedi dans Dagobah, Coin Il a pris le contrôle.

Nous vous montrons quelques-uns des personnages qui pourraient apparaître dans le nouveau film de ‘Guerres des étoiles’.

En tant que leader de Escadron de voleurs Pour la plupart de votre vie, ramenez Antilles Wedge pour le film, cela semble imminent. Coin Il a participé à des aventures sans fin et à des opérations dangereuses de la Rébellion dans les livres de ‘Guerres des étoiles’.

Les autres membres de l’équipe qui sont apparus dans les films et qui pourraient revenir comprennent Zev Senesca et Ralter sombre, cependant, l’apparition de Coin cela pourrait presque être pris pour acquis.







Bien que cela ne fasse pas partie de la trilogie originale, Hera syndulla est connu comme l’un des meilleurs pilotes de la Rébellion avant la bataille de Yavin jusqu’après la bataille de Endor, mais son histoire pendant les événements de la trilogie originale n’a pas été racontée.

Hera n’a pas fait une apparition dans des projets d’action réelle pour la franchise, mais cela n’a pas empêché le personnage d’apparaître dans des projets animés. Après le succès que tu as eu ‘The Mandalorian’ apportant des personnages de séries animées telles que Bo-katan et Ahsoka tano, cela pourrait encourager Héra ce pourrait être le suivant.







Toute histoire impliquant le Escadron de voleurs impliquera également les dirigeants de la Rébellion et aucun n’est plus emblématique que Mon mothma. Mothma a été le chef de la Alliance pendant sa lutte avec le régime Palpatine et est devenu le premier chancelier de la Nouveau République après la défaite de l’Empire.







L’une des plus grandes questions sur le film ‘Escadron de voleurs’ de Patty Jenkins est le papier qui Luke Skywalker jouera dedans. En tant que fondateur de l’équipe et commandant pendant une bonne partie de son existence, il semble impossible de l’effacer complètement de l’histoire.

En fonction de l’angle particulier du film, Luke Il ne pourrait pas apparaître, avoir un bref caméo ou être le protagoniste du film complet, cependant, ce dernier signifierait avoir un nouvel acteur qui donne vie à Luke.

Bien que ce soit l’un des plus difficiles, Capitaine Rex est l’un des guerriers préférés des fans pendant ‘La guerre des clones’ et ‘Star Wars: Rebelles’, et il ne semble pas exagéré qu’il ait une apparition surprise dans ‘Rogue One’.

Capitaine Rex survécu pendant ‘Rebelles’ et le reste du guerre civile galactique, participant à d’innombrables missions, y compris la bataille de Endor. Étant l’un des personnages préférés qui ne s’est pas rendu à l’action réelle, il semble très possible qu’il puisse apparaître dans l’intrigue principale en tant que soldat des rebelles.