Rencontrez les groupes et artistes les plus détestés par Noel Gallagher

Le membre controversé de Oasis, Noel Gallagher, est connu pour son rôle important en faisant du groupe une véritable icône du BritpopCependant, cela s’est accompagné de ses déclarations et de ses combats toujours controversés.

Depuis son introduction au groupe en 1991, Noel a eu une relation chaotique avec son frère, Liam, qui a transcendé les étapes, cependant, il a également joué dans d’autres combats et déclarations célèbres contre des artistes et des groupes, ici nous vous disons les plus détestés Noel selon ses paroles.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Oasis et le classement de ses meilleurs albums

Jeu froid et Oasis Ce sont deux des groupes les plus réussis commercialement que le Royaume-Uni ait jamais produits, peut-être à la hauteur les BeatlesCependant, il n’y a pas de comparaison entre les deux.

Jeu froid représente tout Oasis n’est pas et quoi Gallagher utilisé constamment comme exemple d’être la personnification de ce qu’ils ne voulaient pas devenir.

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, puisque, 2015, Gallagher ne semblait pas gêné par la collaboration avec Jeu froid sur un solo de guitare de son single, ‘Haut Haut’.







L’une des déclarations de Noel plus controversé dans un passé récent s’est produit la même chose 2020, quand il a parlé de la mort des rock stars. Cette fois en utilisant un Rapide exemple.

«La musique passe désormais par le style au contenu. Trouvez ces jeunes dans le jeu de musique, ils ont l’air cool, ils ont tous des tatouages ​​… mais ils sont vraiment de la merde, ils ne disent rien … maintenant la plus grande chose au monde est de baiser Taylor Swift … Au diable ça ».

Bien que les pop stars soient les plus attaquées par Noel, le chanteur de Radiohead, Thom Yorke Il a également été la cible du mépris du musicien.

Une fois, Noel Gallagher déclaré, « Thom Yorke il s’est assis à un piano en chantant, «c’est foutu», pendant une demi-heure. Nous savons tous, Monsieur. Yorke … Qui veut chanter les nouvelles? Peu importe à quel point vous essayez de dire « nous sommes condamnés », à la fin de la journée, les gens voudront toujours vous entendre chanter ‘Se glisser’, surmonter ».







Avant que Jay Z sera la tête d’affiche du festival de Glastonbury dans 2008, Noel commenté pour le BBC, «Si vous commencez à le casser, alors les gens n’iront pas. Mais Jay Z? en aucune façon. Glastonbury a une tradition de musique de guitare et quand ils ont lancé cette balle courbe dimanche avec ¿Minogue Kylie?, je ne sais pas. Mais je n’écouterai pas hip hop dans Glastonbury. C’est mal ».

Dans ce même festival, Jay Z rendu hommage à Oasis après les commentaires provocants de Noel, interpréter, «Wonderwall».

« A quoi je pense Jay Z tapotement ‘Wonderwall‘? C’était amusant… mais je ne suis pas sûr que quiconque devrait être vu en public avec une stratocaster blanche. «







Peut-être qu’ils sont les mêmes Arctic Monkeys les héritiers du trône qu’il a laissé Oasis sur la scène musicale britannique, cependant, cela ne semble pas correspondre Noel Gallagher, qui a déclaré dans le passé: «Personne n’a rien à dire, avez-vous remarqué? Ce que nous avons maintenant sont les Arctic Monkeys, fraudeurs fiscaux ».

Une fois Noel Il a également déclaré que son chat était plus un rocker que Alex Turner, « Cette génération de rock stars a fière allure, Alex Tourneur, Miles Kane, les types de sang royal. Ils ont leur putain de pantalon, de bottes et d’eyeliner. J’ai un chat qui est plus rocker que tous ensemble ».