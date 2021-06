Rencontrez l’acteur le plus célèbre du monde que personne n’a réellement vu

Voici une énigme pour vous : quel acteur Le retour de Batman, Hocus Pocus, Buffy contre les vampires, Hellboy et Le Labyrinthe de Pan ont tous en commun ?

La réponse ne vous vient peut-être pas immédiatement à l’esprit et c’est parce que vous n’avez probablement jamais vu son visage.

Le grand et mince Doug Jones a joué dans tous ces films et plus encore, ayant reçu plus de 150 crédits en 30 ans en tant qu’acteur.

Dans presque tous ces rôles, il a été vêtu de masques, de costumes ou de maquillage, jouant un équipage hétéroclite de personnages menaçants tels que des bêtes, des démons et des extraterrestres.

Maintenant, l’acteur prolifique de 57 ans a enfin montré son visage dans une interview fascinante avec Buzzfeed.

« Je suis embauché parce que je suis un gars grand et maigre – avec d’autres talents, j’espère », a-t-il déclaré à Buzzfeed. « Mais les gars des effets de créature adorent commencer avec une palette fine et longue, car ils peuvent s’appuyer dessus et ne pas la rendre trop volumineuse. »

Doug a continué à trouver du travail en tant qu’acteur en raison de sa volonté d’être totalement méconnaissable pour habiter pleinement ses personnages.

Au début de sa carrière, il a joué le rôle de l’un des hommes de main de Pingouin de Danny De Vito dans Le retour de Batman, avec le zombie Billy Butcherman dans Hocus Pocus.

Il a ensuite joué le rôle de l’un des messieurs au sourire perpétuel dans le Buffy épisode ‘Hush’, des méchants qui ont volé la voix des gens afin qu’ils puissent progressivement voler leur cœur.

Doug dans Batman Returns. Crédit : Warner Bros

« Vous savez cette chose quand vous êtes à un mariage et que vous souriez pour des photos encore et encore, et vous êtes [saying], ‘Je ne sens plus mon visage’? », A déclaré Jones, en appuyant sur ses joues. « Eh bien, nous avons eu ça pendant huit jours de suite. »

Doug a eu la majeure partie de sa grande pause grâce au réalisateur visionnaire Guillermo del Toro’ qui l’a engagé dans six de ses longs métrages.

Jones a d’abord joué un cafard géant dans le thriller d’horreur Mimic de 1997 avant de jouer la créature marine intelligente Abe Sapien dans la version de Del Toro de Hellboy.

Malheureusement, pour des raisons de marketing, sa voix pour le personnage a été doublée par David Hyde Pierce dans le film final, le premier de plusieurs refus qu’il a dû gérer au cours de sa longue carrière.

Del Toro n’a cependant pas oublié Jones alors qu’il l’a présenté comme deux personnages dans son chef-d’œuvre Labyrinthe de Pan, à la fois comme le Faune et le plus célèbre Pale Man, le gars qui ne voit qu’à travers les yeux sur la paume de ses mains.

« Pour moi, c’était un autre signe du genre d’acteur qu’est Doug », a déclaré del Toro. « Un gars qui s’engage – et quand il s’engage, il est d’accord avec le rôle. »

Les performances de Jones étaient si bonnes que Pan’s Labyrinth a été nominé pour six Oscars et en a remporté trois, dont celui du meilleur maquillage, en grande partie grâce à ses deux interprétations.

Alors que Jones admet que passer une vie derrière un masque et avec du caoutchouc dans les oreilles peut être isolant et solitaire, sa carrière se bonifie lentement.

Del Toro l’a laissé exprimer Abe Sapien dans la suite de Hellboy Hellboy 2 : l’armée d’or et il a même obtenu son premier rôle régulier dans la série en tant que sympathique extraterrestre Cochise dans trois saisons de TNT Ciel tombant.

Il jouera aux côtés de Michael Shannon et Sally Hawkins dans le prochain film de Del Toro La forme de l’eau, et joue le vampire Nosferatu dans un remake qui sortira l’année prochaine.