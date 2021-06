Rencontrez Gugu Mbatha-Raw en tant que juge Renslayer dans la nouvelle featurette du personnage de Loki

Gugu Mbatha-Raw a officiellement fait ses débuts dans le MCU, en tant que juge Renslayer dans le nouveau, Loki séries. La talentueuse actrice n’est certainement pas très connue par rapport à ses co-stars Tom Hiddleston et Owen Wilson, ce qui correspond à son personnage, le juge Renslayer n’est pas très connu non plus. Alors que seul le premier épisode de Lokiest sorti sur Disney +, le personnage de Mbatha-Raw a déjà été salué. C’est un personnage sympathique qui sera un acteur majeur tout au long de la série. Alors, qui est le juge Renslayer ? Et que signifie l’arrivée de son personnage non seulement pour la série, mais pour le MCU dans son ensemble ?

Le premier épisode de Loki établit Gugu Mbatha-Raw en tant que juge Renslayer, une personne créée par les Time-Keepers pour juger pour la Time Variance Authority (TVA). La TVA est l’organisation dont le but est de protéger la chronologie sacrée et de s’assurer qu’une guerre multiversale n’éclate pas à cause des branches créées dans la chronologie. Dans le premier épisode de la série, le juge Renslayer trouve Loki coupable d’avoir perturbé la chronologie et ordonne à Loki d’être « réinitialisé ». Nous, le spectateur, ne voyons jamais à quoi cela ressemble exactement, car le personnage d’Owen Wilson, Mobius (à ne pas confondre avec le vampire, Morbius) se présente et supplie le juge de parler à Loki et de l’utiliser pour aider dans un autre cas de variante. C’est à peu près autant de juge Renslayer que nous voyons dans le premier épisode, bien que nous puissions être sûrs de la voir davantage dans les épisodes à venir.

Le personnage de Renslayer dans la série est très différent de ce que nous avons vu d’elle dans les bandes dessinées. Dans la bande dessinée, Renslayer n’est pas un juge, mais une princesse. La princesse Ravonna dirige une nation sur la terre du 41e siècle d’une chronologie alternative. Elle est le chef de la dernière nation conquise par Marvel Supervillain, Kang le Conquérant. Les fans du personnage sauront sans aucun doute que Kang est un voyageur dans le temps et qu’il est également un descendant de M. Fantastic. Kang finit par tomber amoureux de Ravonna, et Ravonna lui rend cet amour. Les deux partagent une relation compliquée comme le font tous les couples Marvel. Ravonna est abattue et tuée, et lorsque Kang rend visite au grand maître et reçoit le pouvoir sur la vie et la mort, il perd son opportunité de la ramener en l’utilisant à la place pour tuer (sans succès) les Vengeurs.se.se.s.s.s.s.s.s.s.

Alors que Loki n’a encore fait aucune mention de Princess Ravonna, ou de Kang, The Conqueror, les deux sont toujours liés dans les bandes dessinées. Même l’arc de l’histoire d’amour des deux dans les bandes dessinées provoque la formation de plusieurs chronologies après que Ravonna soit ramenée avec succès d’entre les morts. Marvel ne suit peut-être pas l’histoire exacte des bandes dessinées, mais ils peuvent certainement l’utiliser comme guide. Tous les faits indiquent que Kang vient presque certainement au MCU. Marvel pourrait mettre en place l’histoire d’amour entre Kang et Ravonna Renslayer, non pas en tant que Renslayer étant la princesse d’une nation en voie de conquête, mais plutôt en tant que juge chargé de juger Kang qui a été arrêté par la TVA. Cela pourrait conduire à une version intéressante de la série de bandes dessinées, tout en permettant la poursuite du MCU sans avoir à introduire d’abord des versions alternatives de la Terre.se.se.s.s.s.s.s.s.s.

Marvel pourrait également préparer l’arrivée des Quatre Fantastiques, car il a été mentionné plus tôt que Kang est un descendant de Reed Richards (M. Fantastic).

Une dernière théorie : dans l’un des arcs narratifs de Kang, il kidnappe des femmes célèbres de Marvel pour déterminer laquelle d’entre elles sera celle qui donnera naissance à un être de grand pouvoir. L’une des femmes kidnappées est Mantis, l’une des Gardiens de la Galaxie. Une autre est Scarlet Witch, qui existe depuis le deuxième film Avengers et que nous venons de regarder dans l’émission Disney +, Wandavision. La troisième dame kidnappée était inconnue dans le MCU jusqu’à cette année, et était également un acteur majeur de Wandavision… Agatha Harkness. Maintenant que les trois ont été présentés, Kang pourra peut-être faire une apparition et suivre cet arc narratif.se.se.s.s.s.s.s.s.s.

Bien qu’il n’y ait aucune certitude que Kang le Conquérant fera une apparition pendant Loki, on ne peut nier que son personnage est lié à Ravonna Renslayer. C’est maintenant le moment idéal, en ce qui concerne les voyages dans le temps et la TVA, pour présenter Kang au MCU, et ils ont déjà mis les pièces en place pour suivre des scénarios formidables.

