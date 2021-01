Rencontrez Bucky Barnes, le soldat de l’hiver

James Buchanan «Bucky» Barnes, ou comme il est mieux connu: Soldat d’Hiver, est un héros de Marvel Comics créé par Joe Simon et Jack Kirby.

Sa première apparition comme Bucky Barnes c’était au QG Bandes dessinées Captain America #1 en mars 1941 et après Ed Brubaker a finalement ramené Bucky à la vie quand il l’a restauré à un autre retcon, cette fois montrant comment il est devenu le Soldat d’Hiver dans Capitaine Amérique – Vol. 5 #1 en janvier 2005.

ORIGINE ET ÉQUIPES

James Barnes est né à Shelbyville, Indiana en 1925. Son père était un soldat responsable de la formation dans le camp de Leigh. À un moment donné, son père meurt dans le même domaine et sa mère n’a aucun moyen financier pour subvenir aux besoins de son fils. Motivés par la solidarité, les soldats «adoptent» Bucky et vous apprendre tout sur les armes et les combats.

C’est dans ce même camp d’entraînement que Bucky Barnes rencontré Steve Rogers, en même temps que le capitaine Amérique a commencé à être vu dans la région.

De façon inattendue Bucky voir Steve portant le costume de capitaine Amérique et découvre qu’il est le héros. Pour garder le secret, Bucky Barnes a demandé à être le compagnon du héros. Ensemble, Captain America et Bucky Barnes ont combattu les nazis jusqu’à la fin de la guerre.

Plus tard, les deux ont rejoint le Escouade victorieuse, qui dans les années 1970 donnerait naissance à un groupe appelé Les envahisseurs. Bucky était aussi le chef de Jeunes alliés et c’est qui a organisé le groupe La Légion de la liberté, entre la formation des Invaders et le Squadron Victorious d’après-guerre.

À la fin de Deuxième Guerre mondiale, capitaine Amérique et Bucky Barnes essayer d’arrêter le vol d’un avion expérimental en Baron Zemo. Cependant, Zemo avait tendu un piège, plaçant des explosifs dans l’avion. L’avion explose, lançant Captain America dans les eaux glacées de l’océan. Le corps de Steve Rogers reste préservé dans l’animation suspendu sur une banquise et après des décennies, il est sauvé par Avengers.

Les forces américaines n’ont pas trouvé le corps de Bucky, en supposant qu’il était mort. Décrit comme une affaire classée pour l’armée américaine, un général russe nommé Vasily Karpov le trouve et le ramène à la vie. Au réveil, Bucky Barnes ne se souvenait pas de son identité, donnant à Karpov l’occasion de reprogrammer son esprit et de le transformer en un assassin connu pour Soldat d’Hiver.

Il a été envoyé à travers le monde, commettant des assassinats politiques avec d’énormes effets sur Guerre froide.

Après les événements de Guerre froide, Bucky il a montré une certaine instabilité mentale et il a été maintenu immobilisé entre les missions pour l’empêcher de se rebeller complètement.

Au 21ème siècle, ayant vieilli à peine 5 ans depuis son accident, en raison de la longue période d’animation suspendue, le Soldat d’Hiver cette fois, il était contrôlé par le russe Aleksander Lukin (un garçon adopté par Karpov lors d’une bataille du Deuxième Guerre mondiale), Propriétaire de Kronas Corporation et cela plus tard a été dominé par Crâne Rouge à travers Cube cosmique.

POUVOIRS ET COMPÉTENCES

Bucky il a également perdu son bras gauche là où un bras bionique a été implanté, ce qui lui a donné une force et des réflexes surhumains qui surpassent de loin ceux d’un artiste martial, il peut également déclencher des décharges électriques, des grenades et d’autres types d’explosifs.

Pour avoir une formation élevée, Bucky il n’échoue presque jamais dans ses missions, car il passe presque inaperçu de quiconque.

Il est également l’un des tueurs les plus meurtriers de l’univers Marvel et est capable d’utiliser tout type d’arme à feu.

CURIOSITÉS

Après la mort apparente de Steve Rogers, O capitaine Amérique original, Bucky Barnes a été choisi par Homme de fer (quand il était chef de la BOUCLIER) pour être le nouveau héros américain.

Votre partenaire dans les missions et les aventures deviendrait Natasha Romanoff, une Veuve noire original. Lui, en plus de la capitaine Amérique, utiliserait un pistolet et un couteau de combat, en plus de profiter de l’implant cybernétique dans le bras gauche, pour avoir plus de force pour tenir le bouclier.

Un autre fait intéressant est que pendant une brève période Rick Jones portait l’uniforme de Bucky et a essayé de s’associer avec capitaine Amériquemais Steve Rogers, toujours choqué par la mort de son vieil ami, a refusé le partenariat.

D’AUTRES MÉDIA

Bucky déjà apparu dans plusieurs dessins de merveille comme: The Avengers: les super-héros les plus puissants du monde et Les Vengeurs. Il apparaît également dans flashbacks de capitaine Amérique dans le dessin Les super héros Marvel.

Au Univers cinématographique Marvel, Bucky Barnes est joué par l’acteur Sebastian Stan et a eu sa première apparition dans le film Captain America: le premier vengeur (2011) et a ensuite joué un rôle plus important en tant que Soldat d’Hiver dans le film Captain America et le soldat de l’hiver (2014).

Après les événements de Avengers: Fin de partie, Bucky reviendra dans la série créée par Studios Marvel à Disney +: Le faucon et le soldat de l’hiver, qui montre un partenariat entre Bucky et faucon (Anthony Mackie).

