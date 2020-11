Rencontrez Ballistik Boyz, la tentative du Japon de créer son propre BTS

BALLISTIK BOYZ est un nouveau boys band japonais produit par HIRO de l’exil, géré sous LDH. L’âge moyen du groupe de 7 membres est maintenant de 21,6 ans et la spécialité de tous les membres est le chant et l’interprétation.

Les membres comprennent Hidaka Ryuta, Kanou Yoshiyuki, Kainuma Ryusei, Fukahori Miku, Okuda Rikiya, Matsui Riki et Sunada Masahiro qui viennent de PROJET TARO et AUDITION DE BATAILLE VOCALE 5.

HIRO a expliqué que le groupe a été nommé «balistique» parce que les membres en charge du chant et du rap changent continuellement en fonction de la chanson et leur image rapide qui ressemble à un éclair était forte.

HIRO a ajouté que le groupe a actuellement un excellent équilibre ainsi que des performances exceptionnelles, il se réjouit donc de leur avenir.

BALLSTIK BOYZ s’est abonné FANTASTIQUE 9’s tournée nationale et joué comme première partie de la représentation de Fukuoka le 12 mai 2018.

Le groupe a été présenté pour la première fois par l’émission télévisée de LDH Shuukan EXIL, qui a donné aux téléspectateurs un aperçu de leur apparence et de leur son en tant que groupe.

Des clips du groupe pratiquant la danse et le chant ont prouvé leurs compétences vocales et d’interprétation.

Ballistik Boyz me laissera toujours émerveillé. Imaginez être un groupe de recrues composé de très jeunes membres qui sont bons dans le rap, le chant et la danse et même des acrobates. Regardez à quel point leur performance est incroyable 👏🏼 pic.twitter.com/ARTM9EIkya

Malgré le potentiel et les compétences de ce nouveau groupe, les internautes coréens ont affirmé que le nouveau groupe avait copié le nom de BTS ainsi que leur concept et les avaient critiqués pour cela.

Un internaute avait même affirmé que l’agence avait copié K-Pop à plusieurs reprises dans le passé et téléchargé une image pour prouver son point de vue.

Cette agence a copié K-Pop à quelques reprises. Quand Girls ‘Generation était à son apogée, ils ont juste sorti les «filles» et ont créé un groupe de garçons appelé Generation et maintenant que BTS est vraiment populaire, ils ont enlevé les «s» et les ont fait btz. Girls ‘Generation proposait également des produits, notamment des bandeaux pour cheveux roses et E-girls proposait les mêmes produits. Ils ont copié l’ouverture du film MAMA d’EXO et même copié BIGBANG.

– Net-citoyen