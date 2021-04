Rencontrez 7 artistes RADAR réinventant la scène musicale italienne – Spotify

BLANCO

2021 est déjà une grande année pour BLANCO. L’artiste pop urbain est entré dans le programme RADAR avec deux singles, et son long métrage sur MASSEla chanson de « LA CANZONE NOSTRA»Grimpe dans les charts. Avec 26 millions de streams et neuf semaines dans l’une des cinq premières places du top 200 italien pour cette seule chanson, il n’y a pas de limite à la croissance de BLANCO.

Il Tre

Il Tre s’est associé à RADAR dans la foulée de son succès « Te lo prometto», Qui représente 30 millions de flux après sa sortie en 2020. Mais le rappeur n’est pas une merveille unique; son premier album ALI, sorti en février, a atteint la troisième place du classement mondial des meilleurs débuts de Spotify.

Rondodasosa

Un nom familier dans la scène rap italienne, Rondodasosa est entré dans le programme avec un nombre croissant de ses propres fans. Fraîchement sorti « FILM», Mettant en vedette un artiste britannique de forage Central Cee, Rondodasosa regarde vers l’avenir. Son objectif à long terme est de présenter son son de perceuse inspiré du trap aux auditeurs de rap italien et, avec l’aide de RADAR, à sa base de fans mondiale croissante.

ARIETE

Avant même d’avoir 18 ans, le son mélancolique et sage-au-delà de ses années d’ARIETE a fait une impression sur la scène indie italienne. L’artiste est actuellement l’une des artistes féminines italiennes les plus écoutées en 2021 – et tout cela avant la sortie d’un premier album.

Vénus

Venerus, salué comme l’un des nouveaux artistes les plus audacieux et les plus innovants émergeant d’Italie, défie le genre. Bien qu’il soit loué pour son son influencé par le R & B, Venerus puise son inspiration musicale dans des styles du monde entier. Magica Musica, son premier album avec plus de 8 millions de streams, est sorti avec un grand succès.

Mara Sattei

Le talent court dans la famille: Mara Sattei fait irruption dans le monde de la musique italienne en étroite collaboration avec son frère, tha suprême. Leurs voies communes ne montrent aucun signe de ralentissement; « Spigoli« Faisait partie du top 10 des chansons les plus écoutées de l’année avec 52 millions de streams, et »ALTALÈNE»Se maintient toujours fort dans le top 50 du graphique six mois après sa sortie. Une puissance à part entière, l’artiste pop était l’une des 5 artistes féminines les plus écoutées en Italie en 2020.

ISIDE

ISIDE est la seule représentation du groupe au sein du groupe d’artistes de RADAR Italie, et leur mélange unique d’électronique, de pop et de R&B a immédiatement attiré l’attention des principales maisons de disques. Désormais signé avec Sony, le groupe prévoit de poursuivre son expérimentation inter-genres pour un public plus large.

Maintenant que vous avez appris à connaître certains de nos artistes italiens, écoutez-les dans la liste de lecture RADAR Italia ci-dessous.