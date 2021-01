Renaulution. La révolution chez Renault

Le plan de Renaulution, présenté par Luca de Meo, s’annonce comme une véritable révolution chez Renault. Outre la réduction de la capacité de production et l’augmentation de la rentabilité, le point culminant a été le lancement de 24 nouveaux modèles d’ici 2025 (dans le groupe), dont au moins 10 seront 100% électriques.

Lors d’une conférence de presse en ligne qui a duré près de deux heures, Luca de Meo, PDG de Renault, a exposé le plan de Renaulution aux journalistes, qui définit les lignes de ce qui est, en fait, une véritable révolution dans le groupe Renault.

Près de deux heures qui se traduisent par un objectif: augmenter la rentabilité et concevoir Renault pour l’avenir. Pour cette raison même, Luca de Meo affirme que la «boussole» de l’entreprise ne sera plus orientée vers le volume et la part de marché, pour privilégier le profit.

Nouveau PDG du groupe Renault, Luca de Meo

Le Plan de Renaulution couvre Renault, Dacia et Alpine et crée la marque Mobilize, qui disposera de quatre modèles propres pour répondre aux besoins de mobilité partagée. En plus de profiter des synergies de l’Alliance Renault / Nissan / Mitsubishi, le plan désormais conçu se concentre sur chacune des marques en détail.

Objectif: rentabilité

Au niveau mondial, le plan prévoit que d’ici 2023 la marge opérationnelle devrait atteindre 3% (environ 3 milliards d’euros), pendant deux ans plus tard (fin 2025), cette valeur devrait être de 5% (6 milliards d’euros) euros).

Pour cela, outre une réduction de la capacité de production de 4 millions d’unités par an à 3,1 millions, les investissements en recherche et développement (R&D) représenteront désormais 8% du chiffre d’affaires (contre 10% aujourd’hui).

LIRE TROP

C’est Renaulution. Alpine et Lotus vont collaborer sur une nouvelle voiture de sport électrique

Luca de Meo assure que l’ingénierie aura un rôle central dans la réalisation de ces objectifs, soulignant la réduction du temps de lancement de nouveaux modèles pendant trois ans (un an de moins que maintenant), ce qui ne sera possible que face à la réduction prévue, de six à trois, le nombre de plates-formes sur lesquelles seront basés les futurs produits de l’entreprise. Alors que la famille des moteurs passera de huit à quatre actuels.

Vingt-quatre nouvelles en route

En plus de permettre de réduire les coûts de production de 2,5 milliards d’euros d’ici 2023 (pour atteindre 3 milliards deux ans plus tard), le plan prévoit, de manière générale, les quatre marques réunies, le lancement, à la fin de la première moitié de la décennie, de 24 nouveaux modèles. Dont la moitié sont destinés aux segments C et D, et dont au moins une dizaine seront 100% électriques.

A cet égard, le PDG du groupe Renault note que, si l’entreprise a jusqu’ici concentré son activité sur le segment B (Clio et Captur, par exemple), où la rentabilité est plus faible, désormais, le pari est déplacé vers les modèles de rentabilité plus élevée et, en particulier, comme il se réfère, pour le segment C. À titre d’exemple, le lancement, en 2022, de la nouvelle Renault Mégane.

Électrique… et hydrogène

Renforçant son focus sur un domaine dans lequel il est déjà leader (mobilité électrique), Renault annonce de nouveaux modèles 100% électriques pour les segments C et D, ainsi qu’un engagement fort dans la technologie Hydrogène, qui déterminera son entrée sur le segment prometteur des véhicules alimenté par pile à combustible.

LIRE TROP

Avec le soutien de Dacia. Avtovaz présente le teaser de la future Lada Niva

Toujours dans le cadre de paris forts pour l’avenir et d’entrée dans de nouveaux domaines d’activité, Luca de Meo annonce le renforcement du pari sur les services numériques, la cybersécurité et l’ingénierie artificielle. Ce qui a un but: « Nous passerons d’une entreprise automobile utilisant la technologie à une entreprise technologique utilisant des voitures, dont au moins 20% des revenus d’ici 2030 proviendront des services de données et du commerce de l’énergie ».

Renault et le retour de la «Nouvelle Vague»

Se tournant vers les marques du groupe elles-mêmes et parlant spécifiquement de la marque Renault, le groupe automobile français révèle qu’il partira de la Mouvement «Nouvelle Vague», qui a révolutionné le cinéma français dans les années 50 et 60 du siècle dernier, pour se réinventer, basé sur l’énergie, les services technologiques et la mobilité.

L’offensive sur le segment C sera centrale (pour des raisons de rentabilité) et le renforcement de l’offre de véhicules électriques, avec de nouveaux modèles dans tous les segments.

Le prototype Renault 5 maintenant dévoilé… électrique

En 2025, les véhicules 100% électriques pourraient représenter 30% des ventes, tandis que les véhicules hybrides auront une «tranche» de 35% dans le mix des ventes.

La marque renforcera également son engagement en faveur de l’économie circulaire, en renforçant l’activité pionnière de l’usine de Flins, aujourd’hui dédiée au recyclage des composants et à la transformation de modèles à moteur thermique en voitures électriques ou à essence.

Dacia gagne en importance… avec Lada

Concernant Dacia, la nouvelle direction du groupe Renault garantit que la marque d’origine roumaine jouera un rôle encore plus important dans le groupe, à savoir avec l’association avec Lada, qui, dans une première phase, se concentre sur l’exploitation du potentiel du marché russe. Pour cela, une nouvelle Lada Niva sera présentée, tirant parti des technologies du Groupe.

Le coup d’oeil de la future Lada Niva

Pour Dacia, l’augmentation de l’efficacité et de la rentabilité sera assurée par l’utilisation d’une seule plateforme (au lieu des quatre actuelles), qui servira à produire 11 carrosseries (au lieu des 18 aujourd’hui).

LIRE TROP

Dacia Bigster Concept anticipe un nouveau SUV sept places

D’ici 2025, sept nouveaux modèles arriveront, dont deux pour le segment C, qui sera une priorité pour la marque. «Encore plus Dacia» – c’est ainsi que les responsables définissent l’avenir de l’entreprise.

Alpine: la marque sportive qui se veut plus sportive

Par rapport à Alpine, la nouveauté est l’intention annoncée de devenir encore plus sportif… et 100% électrique.

Alpine deviendra une marque 100% électrique

Sous le chapeau alpin, tous les services d’ingénierie de Renault Sport et de l’écurie de Formule 1. La présence du Groupe au plus haut niveau du sport automobile sera désormais sous la responsabilité de l’Alpine F1 Team.

LIRE TROP

Renaulution. La révolution aura également lieu avec une nouvelle marque pour la mobilité

Alors que le nombre de concessionnaires augmentera, Alpine souhaite élargir son portefeuille de produits avec le lancement d’un nouveau compact sportif (basé sur la plateforme CMF-B EV), d’un crossover sportif pour le segment C et d’un successeur sportif de l’A110 (ce dernier développé en collaboration avec Lotus), le tout à propulsion exclusivement électrique.

Alpine pense qu’elle pourrait devenir rentable en 2025.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂