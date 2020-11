Renault dévoile la nouvelle génération du modèle Kangoo

Renault a dévoilé la nouvelle génération de Kangoo, qui arrivera au printemps 2021. La gamme sera proposée en deux longueurs de carrosserie et recevra des systèmes d’assistance à la conduite avancés. En termes de propulsion, des moteurs diesel, essence et électriques seront disponibles.

Avec plus de quatre millions d’unités vendues depuis le lancement de la première génération en 1997, le Renault Kangoo est devenu l’une des références sur le segment commercial compact, étant leader du marché dans plusieurs pays, notamment au Portugal.

La nouvelle génération commencera à être commercialisée au printemps 2021 et la gamme sera déclinée en configurations de fourgons et de voitures particulières, dans une offre qui comprendra quatre modèles de base.

Le nouveau Renault Kangoo sera également proposé en version électrique pour, selon Mark Stucliffe, directeur de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi de la division Véhicules utilitaires légers, «répondre aux nouveaux enjeux de la mobilité urbaine».

Pour le transport de marchandises, l’offre de la marque française se porte sur le Kangoo Van, qui s’adresse aux flottes, artisans et commerçants à la recherche d’un véhicule sur mesure et équipé des dernières technologies à usage professionnel.

Renault Kangoo Express Van 2021

Parmi les nouveautés de la nouvelle génération de Kangoo Van, nous soulignons le système Easy Side Access, qui facilite l’accès à la soute, grâce à la suppression du montant central. La marque française annonce une largeur latérale de 1416 mm, soit plus du double par rapport au modèle actuel.

Il lance également le Easy Inside Rack, qui se compose d’une étagère amovible pour transporter des objets longs ou encombrants ou même sur le siège passager, libérant de l’espace sur le plancher de la cargaison.

Le nouveau Kangoo Van sera proposé en deux longueurs de carrosserie, qui offriront des volumes de charge utiles entre 3,3 et 3,9 m3 dans la version châssis court et entre 4,2 et 4,9 m3 dans la version longue.

Nouveau design extérieur et intérieur

En termes d’image, la partie avant a été entièrement repensée et se caractérise par une bande chromée entre la calandre et le pare-chocs.

L’habitacle a également été repensé, avec un panneau de bordure horizontal avec plusieurs espaces de rangement. Les sièges sont également nouveaux et ont été conçus pour offrir un plus grand confort et, en même temps, une plus grande durabilité.

Les utilisateurs du nouveau Kangoo continuent de profiter du système multimédia Easy Link. Pour faciliter la conduite, plusieurs systèmes d’assistance sont disponibles, tels que le contrôle de stabilité de la remorque ou le système de freinage d’urgence actif.

Le nouveau Kangoo lance également le rétroviseur intérieur numérique permanent à vue arrière, qui offre une excellente visibilité arrière.

Version Kangoo Express

L’offre de la nouvelle gamme Kangoo comprendra l’Express Van, qui s’adresse à ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix, dans une proposition qui répond à leurs besoins de base.

Cette version partage les codes stylistiques traditionnels de la marque Renault, véhiculant robustesse et modernité. L’intérieur ajoute une sensation de qualité et de confort à bord.

Renault a également porté une attention particulière à l’ergonomie et à la présence d’espaces de rangement. La marque affirme que cette version offre la capacité de stockage la plus élevée de la catégorie et un volume de chargement compris entre 3,3 et 3,7 m3.

Le nouveau Kangoo Express Van est disponible avec le système multimédia Renault EASY LINK et un ensemble étendu d’assistants de conduite tels que le système d’assistance à la vue arrière, l’assistance à la vue arrière, l’alerte d’angle mort, les capteurs de stationnement à l’avant et à l’arrière, ce sans oublier le miroir grand angle.

La nouvelle gamme Kangoo sera proposée avec des moteurs diesel et essence, avec boîte de vitesses manuelle et automatique, et disposera également de versions électriques.

