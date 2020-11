Remuer ici et là lors de l’organisation de la pièce

Nous connaissons aujourd’hui l’importance des préoccupations durables. Face à tant d’actions d’agressivité contre notre environnement, en faveur des bénéfices que l’homme recherche dans sa production et la structuration de son mode de vie, il a été de plus en plus indispensable de créer de nouvelles alternatives capables de faire face à cette situation.

L’objectif principal des propositions durables est de faire profiter les êtres humains de l’environnement et de tout ce qu’il offre, sans leur nuire autant qu’ils l’ont fait au fil des ans.

Plusieurs projets, certains issus de grandes entreprises, d’autres de petits inventeurs, sont apparus sur le marché et ont acquis leur importance.

Ce à quoi nous ne pensons souvent pas, c’est que la durabilité n’est pas seulement dans les projets, mais principalement dans notre comportement. En nous comportant comme des êtres humains plus durables dans l’action et la pensée, nous pouvons changer la direction de notre nature et de notre planète, en la protégeant tout en l’explorant avec respect.

Les changements concernent de petites habitudes telles que le recyclage des déchets à la maison, l’achat de produits bio soutenant les petits producteurs et, par conséquent, la non-utilisation de produits nuisibles à la nature et à notre santé, des bains plus courts, l’utilisation de la lumière du jour et de la chaleur le soleil, entre autres.

Étonnamment, organiser les pièces de votre maison peut également être un moyen de soutenir cette empreinte durable. Découvrez quelques conseils qui peuvent faire de votre maison – plus précisément de votre pièce – un environnement organisé, avec une bonne énergie et respectueux de l’environnement:

Literie

La production de literie (draps et taies d’oreiller), ainsi que de couvertures et de couettes, implique généralement l’utilisation de matières synthétiques et de pesticides dans le processus de production. De nouvelles marques lancent sur le marché des produits bio pour ce secteur. Cela signifie que la production de ces produits est plus durable, leur commercialisation est plus équitable et ils sont également meilleurs pour votre santé, car vous ne mettez pas l’utilisateur en contact avec des produits chimiques chaque nuit.

Matelas

La même chose est vraie avec les matelas, en particulier pour les enfants. Ces produits sont fabriqués avec divers composants chimiques, qui apportent de la douceur, mais qui peuvent nuire à notre santé et à l’environnement. Recherchez des options organiques (exemptes de ces produits chimiques industriels) et des matériaux de composition naturels, qui peuvent être aussi doux que ceux formulés.

Garde-robe

La réutilisation est l’un des principaux concepts de l’idée durable. Afin de ne pas générer de déchets et recycler, le concept peut également s’appliquer à vos vêtements. C’est vrai, faites une rénovation dans votre placard sans dépenser un centime et en aidant toujours notre planète. Essayez d’échanger ou de donner des vêtements que vous n’utilisez plus, et réformez également certains d’entre eux avec des coupes et l’insertion d’accessoires.

Apparence «propre»

Quand nous disons que l’environnement doit être «propre», cela signifie qu’il ne doit pas contenir beaucoup d’éléments qui le laissent «blotti» et désordonné. Cette idée comprend principalement les meubles. Dans votre chambre, essayez de laisser le moins de meubles possible, en vous assurant qu’il n’y a pas de pollution visuelle. Pour combler certains espaces, optez pour des ornements ou encore des pièces plus petites fabriquées à la main. L’incitation à l’artisanat est l’un des moyens de motiver les petits producteurs et un commerce non agressif envers l’environnement.

Lumière du jour

Profitez au maximum de la lumière du jour. En plus de réduire la consommation d’électricité, laisser l’environnement toujours éclairé permet une bonne énergie autour de la maison et de votre pièce. Si votre résidence est très sombre ou que la fenêtre est mal positionnée, cela vaut un investissement en rénovation, après tout, il y a votre adresse et elle doit être bien éclairée, si possible, naturellement.

Loisir

Actuellement, nous avons l’habitude de remplir notre chambre d’appareils électroniques. Téléviseurs, smartphones, tablettes, ordinateurs, etc. Un changement important et précieux est d’essayer de les éliminer de notre salle. Au début, cela semblera impossible, après tout, nous y sommes totalement habitués à nos côtés, mais le développement de cette habitude conduit à un comportement beaucoup plus sain. En plus de nous éloigner du stress, de l’aliénation et des produits chimiques dans l’électronique, nous prêtons attention à d’autres activités au fil du temps. Pour l’environnement, il y a l’économie d’énergie électrique.

Ventilation

L’été brésilien ne pardonne pas, mais quand on se souvient de garder les fenêtres et les portes ouvertes. Nous n’avons pas besoin d’utiliser des ventilateurs et des climatiseurs tout le temps. Bien qu’ils soient très confortables dans certaines situations, il vaut la peine de profiter de la ventilation naturelle. Cherchez des endroits qui peuvent produire des courants de vent et profitez-en. Si le problème vient des moustiques, les moustiquaires sont d’excellentes protections.

La peinture

Beaucoup ne le savent même pas, mais de nombreuses peintures murales peuvent être toxiques. Lors de la peinture et / ou de la décoration de votre pièce et d’autres environnements de votre maison, n’oubliez pas de vérifier la composition des peintures et n’utilisez pas de produits volatils contenant du gaz COV. Il peut être nocif pour votre santé et celle des autres résidents de la maison, en plus d’endommager l’environnement lorsqu’il est présent dans l’air.

Les plantes

Remplissez votre maison et votre pièce de plantes et prenez-en soin. En plus des purificateurs d’air, les plantes ont une apparence ornementale, humidifient l’environnement grâce au processus de photosynthèse et harmonisent même l’endroit, filtrant la mauvaise énergie.

Parfum naturel

Pour parfumer l’environnement, investissez dans des sources naturelles comme le bois de santal et la lavande. Il est très facile de les trouver à la vente sous leur forme naturelle. Assemblez les sachets et placez-les à l’intérieur de placards ou dans les coins de portes et, ainsi, il aura une odeur agréable et naturelle dans votre pièce.