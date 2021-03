Remboursements assurés pour les joueurs Call of Duty qui ont acheté une arbalète après une libération accidentelle

Hier, pendant un certain temps, les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War ont pu mettre la main sur une arme qui n’aurait pas dû être là. Ne faisant partie d’aucune note de mise à jour publiée pour le jeu, l’arbalète peut être achetée dans le cadre d’un lot dans la boutique du jeu ou déverrouillée en complétant des défis. Cependant, Activision a maintenant entièrement retiré l’arme et a promis des remboursements pour ceux qui souhaitaient contourner le grind et acheté l’arbalète pour 1200 points COD. L’éditeur a également confirmé que lorsque l’arme reviendra dans le cadre de son déploiement officiel, toute la progression du nivellement sera réinitialisée.

Pour déverrouiller gratuitement l’arbalète, les joueurs devaient gagner trois médailles One Shot, One Kill dans 15 matchs différents en utilisant une arme à feu sans aucune pièce jointe. Bien que le défi ait pris quelques heures, la communauté Call of Duty a réussi à déverrouiller l’arme en masse, ce qui rend d’autant plus frustrant que les progrès seront réinitialisés. La communauté fait valoir que, comme cela fait partie du jeu pendant une courte période de temps, ce progrès devrait rester. Puisque sans que les joueurs ne sachent que cela ne devrait pas être là, ils ont l’impression d’être punis pour la dérapage d’Activision. Cela semble être un bon point de là où nous en sommes.

Un problème avec l’arme R1 Shadowhunter apparaissant plus tôt que prévu dans Warzone et Black Ops Cold War a été résolu.

Des remboursements sont prévus pour les joueurs qui ont acheté le bundle alors qu’il était en ligne dans le Store, et le bundle et le défi en jeu reviendront à une date ultérieure.– Assistance Activision (@ATVIAssist) 18 mars 2021

Sur Twitter, Activision a publié: « Un problème avec l’arme R1 Shadowhunter apparaissant plus tôt que prévu dans Warzone et Black Ops Cold War a été résolu. Les remboursements sont prévus pour les joueurs qui ont acheté le bundle alors qu’il était en ligne dans le Store, et le bundle et dans Le défi du jeu reviendra à une date ultérieure. » Le responsable de la communauté de Treyarch, Josh Torres, a ensuite annoncé la mauvaise nouvelle que la progression du nivellement de l’arbalète serait réinitialisée.

