Relativity Space se prépare pour son premier lancement de fusée imprimée en 3D plus tard cette année

Pouvait Espace de relativité être le prochain SpaceX?

Alors que la startup basée à Los Angeles envisage de lancer son Imprimé en 3D La fusée Terran 1 à la fin de cette année, des indicateurs clés du marché montrent qu’une entreprise se développe si rapidement qu’elle attire une attention massive des investisseurs.

Le lancement initial de la société était initialement prévu pour 2020, mais les préparatifs semblent maintenant se dérouler sans heurts après ce retard initial, avec quelques jalons importants à venir.

« Nous maintenons l’élan fort en # 2021 avec des tests à chaud de notre deuxième étape de développement! Prochaine étape: les tests d’étape entièrement intégrés de l’article de vol orbital, qui débuteront plus tard cette année! » Relativity Space a déclaré via Twitter le 21 janvier .

Les embauches se font également rapidement, notamment au sein de l’équipe de propulsion, le société ajoutée plus tôt ce mois-ci .

L’argent afflue également pour soutenir ces efforts. En novembre, Relativity Space a annoncé qu’il avait clôturé un tour de financement de 500 millions de dollars «Série D» alors même que la pandémie de coronavirus affectait des fabricants similaires dans l’industrie spatiale. Un rapport CNBC de novembre a fixé la valeur marchande de Relativity à 2,3 milliards de dollars , parmi les plus élevées de l’industrie spatiale privée. Le leader, SpaceX, valait environ 44 milliards de dollars l’année dernière à la suite de ses récents efforts de collecte de fonds.

Relativity disposait déjà de suffisamment de liquidités en banque pour envoyer Terran 1 dans l’espace avant le récent tour de financement et utilisera le nouvel argent pour des entreprises telles qu’une «usine du futur», tout en investissant davantage dans l’impression 3D et la technologie des véhicules de lancement, Les représentants de la relativité ont dit à l’époque .

« Les six derniers mois ont été une période passionnante à Relativity Space », a déclaré Tim Ellis, PDG de la société, à 45secondes.fr. «Nous avons franchi un certain nombre de jalons audacieux, de la conclusion de partenariats et de contrats publics-privés clés à la croissance de notre équipe de classe mondiale à plus de 260 employés, en passant par des progrès considérables dans notre technologie d’impression 3D et notre fabrication autonome alors que nous nous dirigeons vers le lancement. la première fusée au monde entièrement imprimée en 3D. «

Relativity a clôturé son 2020 chargé en signant un contrat avec le principal intégrateur de lancement TriSept, qui a signé en décembre pour vendre la capacité à ses propres clients pour un amplificateur Terran 1 entier en 2022. Plus de détails du contrat n’ont pas été divulgués (y compris la valeur), mais La confiance de TriSept dans la relativité est remarquable étant donné que les clients actuels de TriSept comprennent la NASA, le département américain de la Défense et le National Reconnaissance Office.

Pour une entreprise spatiale en démarrage, recevoir à la fois un financement important et un client de marque gagnant à quelques semaines d’intervalle – avec l’argent du client lui permettant de «démarrer» une partie du développement de la fusée – est énorme. Et Relativity a également conclu d’autres accords au cours des derniers mois, notamment un accord avec Iridium pour six lancements dédiés.

Outre le financement de la série D et les contrats TriSept et Iridium, une autre étape clé a été de recevoir 3 millions de dollars de la NASA pour placer de minuscules cubesats en orbite terrestre basse dans le cadre du programme de démonstration 2 de l’agence Venture Class Launch Services (VCLS). Dans un communiqué de presse de décembre , La NASA a déclaré que VCLS « démontrerait une capacité de lancement pour des charges utiles plus petites dont la NASA prévoit qu’elle aura besoin de façon récurrente pour de futures missions scientifiques ».

Les publications spatiales ont pris note des progrès rapides de Relativity. « L’entreprise est-elle réelle? » lire le titre d’une histoire d’Ars Technica de mars 2020 , décrivant l’histoire de conte de fées d’une entreprise qui, en quelques années, est rapidement passée de la réception d’un énorme chèque du présentateur de « Shark Tank » et propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, à son acceptation dans le prestigieux groupe de démarrage Y Combinator, à quatre tours de financement tout en développant leur technologie.

Ars Technica a également noté les défis inhérents au lancement de la première fusée imprimée en 3D au monde, notamment si la technologie fonctionnera, à quelle vitesse l’entreprise peut itérer et si impression en 3D sera en effet moins cher (à long terme) que la fabrication traditionnelle de composants de fusée. Mais ce qui joue en faveur de Relativity, c’est la profonde expérience de l’entreprise malgré sa jeunesse – des dirigeants clés de l’entreprise ont travaillé pour de grands noms tels que SpaceX – et le montant de l’intérêt militaire et gouvernemental pour la technologie qui contribuera à stimuler le développement au cours des premières étapes coûteuses.

L’incertitude économique plus grande causée par la pandémie est un problème pour Relativity Space, comme c’est le cas pour presque toutes les entreprises. Ellis a noté que la pandémie a eu un certain effet sur la relativité, mais l’entreprise reste concentrée sur la protection de la sécurité de tous tout en restant aussi productive que possible. Par exemple, l’entreprise dispose d’un groupe de travail COVID-19 dédié pour assurer le soutien aux employés.

« Notre technologie d’impression 3D exclusive et l’utilisation de la fabrication autonome et de la robotique nous ont positionnés de manière unique pour continuer à faire des progrès sur Terran 1, même pendant la pandémie », a ajouté Ellis.

L’impression 3D permet à l’entreprise de produire ses fusées en interne sans attendre la participation d’un tiers, tandis que la fabrication autonome et la robotique réduisent le nombre de personnes au sol avant même de prendre en compte la distanciation sociale.

La relativité a donc une année 2021 chargée alors que la société cherche à pénétrer un marché de lancement bondé. Mais le potentiel de l’impression 3D pourrait éventuellement amener l’entreprise au-delà de l’orbite terrestre, la NASA et des entités internationales ciblant la lune pour des missions à long terme plus tard dans les années 2020. Le programme de services de lancement commercial de la NASA prévoit de créer un écosystème commercial sur et autour de la lune pour aider les astronautes, que l’agence espère atterrir sur la surface lunaire vers 2024. Une autre possibilité plus lointaine pourrait être Mars, où la NASA espère envoyer des humains dans le Années 2030.

