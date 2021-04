Réjouir! Hot Wheels Unleashed ressemble à une tonne de plaisir

Beaucoup étaient sceptiques lorsque Hot Wheels Unleashed a été annoncé par l’industriel développeur italien Milestone, mais il semble que le studio de course vétéran se soit bien comporté. Dans cette courte bande-annonce de gameplay basée sur des images alpha, nous avons un bon aperçu de ce que ce sera au volant – et comme le slogan de la sortie le dit, cela ressemble à un pur plaisir de course.

C’est exactement ce que vous pensez que c’est: des voitures miniatures sur des pistes en plastique sauvages et farfelues qui parcourent différents environnements domestiques. Nous supposons qu’il y a un danger que l’action puisse prendre une petite note compte tenu de sa simplicité, mais la maniabilité semble solide et il y a évidemment la possibilité de manœuvres avancées, comme quand nous voyons une voiture sauter hors de la piste et couper un virage entier. Considérez que nos niveaux d’anticipation ont augmenté d’un cran!