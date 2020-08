Réinitialiser Apple Homepod: Voici Ce Que Vous Devez Faire

Si l’Apple HomePod ne répond plus aux commandes ou a d’autres problèmes, le haut-parleur intelligent peut être réinitialisé pour fonctionner à nouveau. Vous pouvez découvrir comment réinitialiser votre Apple HomePod dans ce guide.

Lors du développement du HomePod, Apple a mis l’accent sur le fait de rendre le haut-parleur intelligent particulièrement facile à configurer. Et la configuration est vraiment simple: tenez simplement l’iPhone à côté du HomePod, attendez la fenêtre contextuelle, suivez les instructions et le tour est joué. Malheureusement, les choses ne se passent pas toujours aussi bien et le haut-parleur intelligent peut parfois même refuser de fonctionner. Ensuite, il est souvent utile de réinitialiser le HomePod. Vous allez maintenant découvrir comment cela fonctionne.

Essayez d’abord un redémarrage

Si vous réinitialisez votre HomePod, les paramètres d’usine du haut-parleur intelligent seront restaurés. Votre configuration complète du HomePod sera supprimée. Apple recommande donc de ne réinitialiser le HomePod que dans les cas suivants:

Vous souhaitez réinitialiser le HomePod aux paramètres d’usine.

Vous devez envoyer le HomePod pour réparation.

Vous souhaitez vendre le HomePod ou le donner.

Si votre HomePod cesse de répondre aux commandes, le redémarrage du haut-parleur peut aider. Vous pouvez le faire de deux manières différentes: soit vous déconnectez le HomePod du secteur et le reconnectez après un court instant, soit vous lancez le redémarrage via l’application Home sur l’iPhone. Pour ce faire, ouvrez l’application Home, maintenez l’entrée «HomePod», puis appuyez sur Paramètres. Puis faites défiler vers le bas, sélectionnez «Réinitialiser HomePod» et appuyez sur «Redémarrer le HomePod».

Voici comment réinitialiser votre HomePod

Pour réinitialiser le HomePod à ses paramètres d’usine, tout ce que vous avez à faire est de supprimer le haut-parleur de l’application Apple Home.

Si le redémarrage n’apporte aucune amélioration, vous devrez réinitialiser le HomePod. Vous pouvez également choisir entre deux méthodes de réinitialisation:

Réinitialiser le HomePod à l’aide de l’application Home

Ouvrez l’app Maison sur votre iPhone ou iPad. Maintenez le HomePod enfoncé, puis appuyez sur Paramètres. Maintenant, faites défiler vers le bas et appuyez sur “Supprimer l’appareil”.

Si vous utilisez votre HomePod en combinaison avec un iMac ou un MacBook, vous pouvez également réinitialiser le HomePod via l’application Home. Cela fonctionne de la même manière que l’iPhone:

Ouvrez l’app Maison sur le Mac. Double-cliquez sur “HomePod” Faites défiler vers le bas et cliquez sur «Supprimer l’appareil».

Réinitialisez le HomePod en appuyant sur le haut

Si le HomePod ne peut pas être supprimé de l’application Home, vous pouvez également le réinitialiser en appuyant sur le haut de l’appareil. Cela fonctionne comme ceci:

Débranchez le HomePod et attendez cinq secondes avant de le rebrancher. Attendez encore cinq secondes, puis appuyez et maintenez le haut du HomePod. La lumière blanche tournante doit alors briller en rouge. Continuez à appuyer sur le dessus. Siri vous dira maintenant que votre HomePod sera réinitialisé. Une fois que trois tonalités ont joué, vous pouvez relâcher le dessus de l’appareil.

Vous rencontrez toujours des problèmes après une réinitialisation?

Si vous continuez à avoir des problèmes après la réinitialisation du HomePod, vous n’avez malheureusement pas d’autre choix que de faire réparer le haut-parleur intelligent par Apple. Vous pouvez trouver des informations importantes sur le support client sur ce site Web.

