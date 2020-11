Reine de cœur: comment va Emma Corrin en tant que Lady Di dans "La Couronne"?

Les fans de « The Crown » attendaient cela depuis longtemps: dans la saison 4, Lady Di fera enfin partie de la famille royale britannique, y compris bien sûr sa tragique histoire d’amour avec le prince Charles. Mais la nouvelle venue Emma Corrin parvient-elle à raviver l’esprit de la reine des cœurs?

La saison 4 ne commencera pas sur Netflix avant le 15 novembre, mais j’ai pu regarder les nouveaux épisodes à l’avance et j’ai prêté une attention particulière à la façon dont Corrin incarne l’icône britannique. Il est clair dès le départ que personne ne peut tenir une bougie à la vraie Lady Di. Mais une chose est sûre: Corrin est assez proche.

Quand le prince Charles a rencontré Diana …





Amoureux, …



Image: © Ollie UptonNetflix 2020





… fiancés, …



Image: © Des Willie / Netflix 2020





… marié.



Image: © Des Willie / Netflix 2020



La saison 4 commence à la fin des années 1970: Héritier du trône, le prince Charles (Josh O’Connor) a maintenant plus de 30 ans, il est donc grand temps de commencer la planification familiale. Mais son cœur repose toujours sur Camilla Shand, qui est maintenant mariée à Andrew Parker Bowles, un officier de l’armée britannique.

Là, il rencontre la jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin). Elle est presque la candidate parfaite en tant que future reine et laisse une impression brillante surtout sur la famille de Charles. L’héritier du trône a épousé le jeune aristocrate en 1981, plus par sens du devoir que par amour véritable. Inutile de dire que le mariage n’est pas une bonne étoile.

Une icône prend vie

C’est toujours le cas lorsque de vraies personnes sont incarnées dans des films ou des séries. Les interprètes sont confrontés au défi d’imiter la personne réelle. Mais c’est encore plus important que l’apparence pour capturer votre personnalité. Avec des gens qui ne sont pas en public, les acteurs sont relativement libres, si des célébrités sont incarnées, c’est quelque chose de complètement différent.





Lady Di ne sera pas oubliée même plus de 20 ans après sa mort.



Image: © Bob Collier / . 2020





Emma Corrin tente de donner une nouvelle vie à l’icône de « The Crown ».



Image: © Des Willie / Netflix 2020















Et représenter une icône comme Lady Di est un défi complètement différent. La reine des cœurs était l’une des femmes les plus photographiées au monde. Il est gravé dans notre mémoire à travers d’innombrables photos, vidéos et reportages et est ainsi devenu immortel. Même les personnes nées après la mort tragique de Diana la connaissent. Un instinct sûr est nécessaire lors du casting.

L’amour jusque dans les moindres détails: de l’ouverture des yeux à la voix

Avec Emma Corrin (« Pennyworth »), un nouveau venu a été choisi. Cela seul a du sens puisque nous apprenons à connaître une très jeune Diana dans la série. Elle n’avait que 20 ans lorsqu’elle a épousé Charles, et par conséquent une adolescente décédée lorsqu’elle a rencontré son futur mari. (Effrayant, mais mieux vaut ne pas y penser plus loin!).

Corrin apporte le bon look pour la pièce, elle est petite, a de beaux traits du visage et de grands yeux expressifs. La crinière et les costumes emblématiques de Diana font le reste, une véritable renaissance de la mode colorée et à motifs de la fin des années 1970 et surtout des années 1980.





Cardigans à motifs colorés, …



Image: © Des Willie / Netflix 2020





… grands cols pointus …



Image: © Des Willie / Netflix 2020





… et une coiffure au sèche-cheveux redonnent vie aux années 80.



Image: © Des Willie / Netflix 2020



Et Corrin a fait ses devoirs: elle incline la tête de la manière typique de Diana, descend avec l’emphase à la fin de chaque phrase – une marque de fabrique de la princesse de Galles – et lui donne quelque chose de très délicat mais toujours fort. Dans les deux premiers épisodes en particulier, il y a une sensation de joue très rafraîchissante. Au moins, j’ai été rapidement enchantée par Diana de Corrin et j’ai vraiment souffert lorsqu’elle a rapidement senti le froid de la famille royale.

« La Couronne » rend justice à Diana

Corrin n’a peut-être pas l’incroyable charisme de la vraie Diana, mais quand elle regarde la caméra avec des yeux vitreux, cela suscite une compassion élémentaire pour le personnage. Corrin peut également évoquer cette légère mélancolie qui a toujours flotté autour de Diana. La série n’hésite même pas à s’attaquer à sa boulimie. Netflix affiche même des avertissements pour les téléspectateurs avant lesdits épisodes.





La naïve Diana sera bientôt confrontée à la réalité.



Image: © Des Willie / Netflix 2020





Bien qu’elle aime le luxe d’être la fiancée de Charles, …



Image: © Des Willie / Netflix 2020





Image: © Des Willie / Netflix 2020



Et « The Crown » ne tombe pas dans le piège de mettre Diana sur un piédestal. Dans certains moments, elle semble puérilement naïve et dans le prochain provocante. Ce qu’elle ne manque jamais, cependant, c’est la chaleur de son cœur, qui est encore plus prononcée en interaction avec l’humeur de glace chez les Royals. Et c’est ce que les gens ont tant aimé chez la reine de cœur et les aimeront toujours.

Conclusion: sur les traces de Lady Di

Emma Corrin fait une très bonne figure en tant que Lady Diana à mon avis. Elle lui ressemble suffisamment pour qu’à certains moments, vous pensez presque voir la vraie Diana et imitez habilement ses manières. Mais surtout, elle parvient à transmettre la naïveté de Diana, son malheur et la chaleur de son cœur.

Malheureusement, nous devons dire au revoir à Corrin en tant que Diana après une seule saison. À partir de la saison 5, l’Australienne Elizabeth Debicki (« Tenet ») amènera le scénario à sa conclusion tragique. Mais une saison suffit pour se faire une idée de la jeune Diana. Une jeune femme ouverte sur le monde et qui doit d’abord s’émanciper des Windsors pour trouver sa vraie force.

Emma Corrin dit au revoir après une seule saison de « The Crown ».