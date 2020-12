«  Règles de Vanderpump  »: Andy Cohen brise enfin le silence à la sortie de Jax Taylor et confirme le retour des membres de la distribution

Des changements majeurs sont en cours pour Règles de Vanderpump Saison 9. Après que Jax Taylor et Brittany Cartwright ont annoncé leur départ, de nombreux fans se sont demandé si l’émission revenait pour une autre saison. La série Bravo subit un rajeunissement majeur après les licenciements de Kristen Doute et Stassi Schroeder pour actions racistes. Andy Cohen est maintenant en train de renverser le thé sur le casting de retour et de partager ses réflexions sur l’annonce de Taylor.

Pourquoi Jax Taylor et Brittany Cartwright partent-elles?

Taylor était sorti indemne plus tôt cette année lorsque Schroeder et Doute ont été renvoyés de Bravo. Les deux personnalités de la télé-réalité ont qualifié les flics de Faith Stowers de « blague » pensant qu’elle était une criminelle présumée. Stowers a rappelé le moment dans une interview au milieu du mouvement Black Lives Matter et un contrecoup s’est ensuivi. Bien que Taylor ait également perpétué la rumeur comme Schroeder et Doute, le réseau câblé n’a pas officiellement coupé les liens avec lui.

Comme Règles de Vanderpump regarde sa saison à venir, ce ne sera pas avec Taylor et Cartwright qui ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas à la série.

«Les 8 dernières années Les règles de Vanderpump ont été parmi les plus difficiles, les plus et des années épanouissantes de ma vie », a posté Taylor sur Instagram en annonçant sa sortie. «Bien que ce soit difficile à partager, la Bretagne et moi ne reviendrons pas pour une autre saison de Règles de Vanderpump. Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux efforts.

Taylor a fait croire qu’il avait décidé de s’éloigner du spectacle. Cependant, un mois avant, il parlait de commencer bientôt à filmer la nouvelle saison. La star de télé-réalité a déclaré que sa femme et lui avaient des choses excitantes à venir, mais n’a pas précisé de quel type de projets ils étaient.

Andy Cohen réagit aux sorties

Bien que Cohen ne soit pas un producteur sur Règles de Vanderpump, comme le visage du Bravo, de nombreux fans se tournent vers lui pour parler des émissions du réseau. le Regardez ce qui se passe en direct l’hôte n’a pas laissé passer l’occasion de réagir à la sortie de Taylor.

«Avez-vous vu une course sur un – en particulier Jax – comme, Jax a créé tant d’histoire, de drame, de conversation au cours de ses huit années dans cette émission. C’est tout un parcours qu’il a eu », a déclaré Cohen sur Radio Andy selon Us Weekly. «Il tombera comme l’une des plus grandes stars de la réalité, tu sais, en leur temps, tu ne penses pas? C’était une course incroyable qu’ils ont eue.

Cohen a félicité Taylor pour l’avoir pris «comme un homme» lorsqu’il est apparu sur WWHL car il est toujours «au milieu de certaines merdes».

«Il viendrait Regardez ce qui se passe en direct et il serait, comme, «Comment vas-tu être méchant avec moi aujourd’hui? Et je dirais: «C’est mauvais». Il y avait toujours des choses sur lesquelles nous lui faisions face et il l’a pris », a ajouté Cohen.

En ce qui concerne la nouvelle saison de Règles de Vanderpump sans Taylor et Cartwright, Cohen a bon espoir de dire que la série a toujours un «casting solide».

«Écoutez, ils ont Lala [Kent], James [Kennedy], Scheana [Shay], À M [Sandoval], À M [Schwartz], Katie [Maloney], Arianna [Madix], les nouvelles personnes. Je veux dire, c’est un casting solide », a confirmé l’hôte.

Cohen, cependant, n’a pas le thé quand l’émission de Lisa Vanderpump commencera à tourner la saison 9

«Quand ce spectacle va recommencer à tourner, je n’en ai aucune idée, mais je suis excité. Je suis ravi qu’il y ait un changement aussi », a déclaré Cohen.

Règles de Vanderpump généralement des films pendant l’été mais avec la pandémie incontrôlable et les restaurants fermés, le spectacle qui se déroule dans un bar a été repoussé.