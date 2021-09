Rege-Jean Page obtient l’approbation James Bond de l’ancien 007 Pierce Brosnan

Pierce Brosnan a réagi à l’idée de Bridgerton la star Régé-Jean Page reprend le flambeau de 007 suite au départ imminent de Daniel Craig, avec le Oeil doré star lui souhaitant « bonne chance ». Brosnan, qui a bien sûr porté le célèbre permis de tuer de 1995 à 2002 avec des personnages comme Demain ne meurt jamais, Le monde n’est pas suffisant et Meurs un autre jour, a donné à Page son James Bond bénédiction, qui ne peut sûrement qu’aider le Bridgerton étoiles cotes.

« Bonne chance, bonne chance. Je pense qu’il serait merveilleux. »

Les rumeurs selon lesquelles Regé-Jean Page deviendra éventuellement l’agent secret emblématique James Bond après Pas le temps de mourir circulent depuis des mois, l’acteur ayant depuis répondu avec une réponse étrangement méfiante lorsqu’on lui a posé des questions sur l’idée. Après avoir d’abord abordé les spéculations en cours et lancé des rumeurs, insistant sur le fait qu’il était « flatté » par la suggestion qu’il pourrait être le prochain acteur à se déguiser en 007, Page jovial, mais soudain, a mis fin à la conversation en disant: « Bridgerton est le seul mot « B » que j’ai le droit de dire. Je ne vais pas parler des autres mots « B »! »

En tant que Bond antérieur, Pierce Brosnan a été demandé à plusieurs reprises qui, selon lui, ferait le remplacement parfait lorsque la franchise se poursuit inévitablement après Pas le temps de mourir, l’acteur ayant précédemment déclaré qu’Idris Elba ou Tom Hardy se glisseraient sans effort dans le smoking emblématique. « Idris Elba me vient à l’esprit. Idris est une présence si puissante et une si grande ancienne voix. Il serait magnifique », a déclaré Brosnan plus tôt cette année. « Il y a aussi Tom Hardy. Tom peut vraiment mâcher les meubles, juste être un garçon de balle, les deux hommes peuvent le faire. Et je pense que maintenant que Daniel a laissé une empreinte si indélébile, ils peuvent aller de différentes manières. Mais votre Je suppose que c’est aussi bon que le mien, qui sera le prochain Bond. Il n’y a pas d’autre franchise comme ça. Rien. «

Les goûts de Page, Elba et Hardy sont rejoints sur la liste des favoris par Homme d’acier et Le sorceleur star Henry Cavill et, de manière quelque peu surprenante, 1917 vedette George MacKay. Selon une source anonyme de Page Six, Page, Cavill et MacKay sont actuellement les favoris du studio pour reprendre et poursuivre les aventures de 007 à travers le monde.

Malgré les spéculations galopantes, la productrice de James Bond, Barbara Broccoli, est catégorique sur le fait que personne n’a encore été choisi. « Je dis toujours: vous ne pouvez être amoureux que d’une personne à la fois », a déclaré Broccoli lorsqu’on lui a demandé de refondre Bond l’année dernière. « Une fois le film sorti, un certain temps s’écoulera et nous devrons ensuite nous lancer dans les affaires du futur. Mais pour l’instant, nous ne pouvons tout simplement pas penser à autre chose que Daniel. » Daniel Craig, quant à lui, a offert des conseils très simples et pragmatiques à son successeur ; « Ne le fous pas en l’air. »

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui sollicite son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident que Obruchev a été enlevé, Bond doit faire face à un danger comme le monde n’a jamais vu auparavant. Suite à une série de retards, Pas le temps de mourir aura enfin sa première mondiale au Royal Albert Hall de Londres le 28 septembre 2021, suivie de sa sortie en salles le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis. Cela nous vient de Entertainment Tonight.

