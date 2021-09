Regé-Jean Page de retour à Bridgerton pour la saison 2 ?

L’année a bien commencé pour le service de streaming Netflix, puisqu’il a trouvé en janvier le grand record de Bridgerton, série qui est devenue la meilleure première de l’histoire de la plateforme. Travaille actuellement sur une deuxième saison, qui n’allait pas avoir Régé-Jean Page comme Simon Basset, jusqu’à quelques dernières rumeurs. Qu’a-t-il dit à ce sujet ?

Les fans du spectacle créé par Shonda Rhimes ont été stupéfaits début avril alors que l’acteur a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il quittait le rôle du duc d’Hastings. « Le voyage de votre vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. De rejoindre cette famille, non seulement à l’écran, mais aussi hors écran. », étaient les mots choisis qui ont généré de la tristesse chez les spectateurs.







La raison de son départ est que le deuxième volet se concentrera sur Lord Anthony, selon ce que marquent les romans de Julia Quinn, et qu’il n’aurait pas la proéminence suffisante qu’il avait dans le premier lot de chapitres. En outre, a commencé à recevoir de belles propositions et a décidé d’opter pour une nouvelle voie dans sa carrière.

Une nouvelle rumeur a été générée ces dernières semaines et le média GQ britannique a demandé directement à Page si un caméo est possible dans la deuxième saison de Bridgerton et a répondu : « Je ne pourrais pas te le dire ! N’y a-t-il pas quelque chose de merveilleux à être surpris par ce que tu ne soupçonnais pas ?. La vérité est qu’il a affirmé s’être retiré du groupe WhatsApp du casting : « L’Univers s’est étendu. Donc je n’y suis plus. ». Qu’est-ce que tu penses?

Oui ok Régé-Jean Page peut ou non revenir à la série Netflix, il est actuellement au milieu de deux gros projets : L’homme gris et Donjons & Dragons. De plus, il est l’un des grands candidats préférés pour remplacer Daniel Craig en tant que prochain James Bond, même si pour le moment il n’a pas été confirmé qui sera l’acteur choisi.