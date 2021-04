Regé-Jean Page a dit au revoir à Bridgerton avec un message émotionnel

La vie de Regé-Jean Page a considérablement changé depuis qu’il a joué Simon sur la série à succès Netflix, Bridgerton. L’acteur britannique a été une révélation, a fait sensation et est déjà engagé pour de grandes productions à Hollywood. Pourtant, tout a une fin et Ce vendredi, l’artiste a dit au revoir au personnage qui l’a rendu célèbre car il a terminé le tournage de la deuxième saison. Qu’a-t-il mis et pourquoi ne reviendra-t-il pas?

« Le voyage d’une vie. Ce fut un plaisir et un privilège d’être votre duc. Rejoindre cette famille, non seulement à l’écran, mais aussi hors écran. Notre équipe, l’équipe et les fans incroyablement créatifs et généreux – tout est allé plus loin au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. L’amour est réel et continuera à grandir « , ont été les mots choisis par Page pour ses plus de 5,3 millions d’abonnés sur Instagram.

L’adieu a été pris par surprise par les fans, mais on savait déjà que la participation du duc de Hastings à Bridgerton était réduite. Le programme adapte une série de romans dont chacun traite des personnages différents. Tout comme dans la première saison, il était basé sur Le duc et avait Daphné et Simon au centre, la deuxième partie sera faite sur Le vicomte qui aimait, qui localise Lord Anthony (Jonathan Bailey) comme son protagoniste.

Le créateur Chris Van Dusen a assuré dans les dernières heures que la place de Page et Phoebe Dynevor serait très limitée dans les prochains chapitres, même s’il a assuré qu’ils auront toujours une porte ouverte. La vérité est que, selon les propres déclarations de l’acteur, son travail sur la série est terminé.

Le joueur de 30 ans a déjà des projets en dehors de Bridgerton: en février, il a conclu un accord avec Paramount pour jouer dans Dungeons & Dragons, son premier film après le succès de Shonda Rhimes. De plus, en mars, il rejoint les frères Russo pour participer à The Grey Man: le prochain film Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans qui est répertoriée comme la plate-forme la plus chère de son histoire.