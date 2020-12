Regardez Wonder Woman 1984 Scène d’ouverture avant le début du streaming HBO Max ce Noël

Nous avons un nouveau regard sur Wonder Woman 1984 sous la forme de la scène d’ouverture du film. HBO Max a révélé la séquence qui donnera le coup d’envoi de la suite très attendue de DC lorsqu’elle arrivera plus tard ce mois-ci. Comme cela a été récemment révélé, WarnerMedia sortira le film à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour, offrant aux téléspectateurs le choix. Maintenant, ils ont tiré le rideau pour donner aux fans un petit aperçu de ce qui va arriver ce Noël.

Le clip se concentre sur une jeune Diana Prince dans sa jeunesse sur Themyscira. Il s’ouvre sur une voix off de Gal Gadot en tant que Wonder Woman disant: «Parfois, mon enfance me semble si très loin». Nous nous souvenons ensuite des Amazones présentant leurs compétences dans un colisée alors que Diana les regarde avec émerveillement. Elle se joint ensuite à l’action, participant à un concours difficile aux côtés de plusieurs de ses homologues aînés. Comme nous le voyons, ce concours l’aiderait à préparer l’avenir, qui est rempli de combats contre les méchants et de sauver le monde.

Patty Jenkins est à nouveau dans le fauteuil du réalisateur. Jenkins a joué un rôle important dans ce qui a fait de la première Wonder Woman un énorme succès. Alors, naturellement, elle est revenue pour le suivi. En ce qui concerne le casting, Chris Pine reviendra également en tant que Steve Trevor, malgré ce qui lui est arrivé dans le dernier film. Diana Prince de Gal Gadot affrontera non pas un mais deux ennemis cette fois-ci. Pedro Pascal est à bord comme Maxwell Lord, avec Kristen Wiig jouant Barbara Minerva / Cheetah. Robin Wright est également de retour dans le rôle d’Antiope et Connie Nielsen dans le rôle d’Hippolyta.

Wonder Woman 1984 On s’attendait à l’origine à être l’un des plus gros succès au box-office de 2020. Malheureusement, l’année avait d’autres plans. Les cinémas ont été fermés pendant une grande partie de l’année et même ceux qui sont ouverts ont du mal. Le studio a fini par devoir retarder la sortie plusieurs fois, optant finalement pour une stratégie hybride. Au début, on pensait que ce concept simultané de HBO Max et de sortie en salle était un accord unique. WarnerMedia a ensuite secoué l’industrie à genoux en révélant qu’elle ferait de même avec l’ensemble de son ardoise de films 2021. Cette décision a été largement critiquée, notamment par d’éminents cinéastes tels que Christopher Nolan et Denis Villeneuve.

Mettant de côté les ramifications pour l’industrie dans son ensemble, cela donne aux cinéphiles la possibilité de voir le blockbuster dans le confort de leur maison ou au cinéma, s’ils en ressentent le besoin. Le film sera disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés de HBO Max pendant un mois complet. Après quoi, il passera par les mouvements habituels consistant à se présenter dans les cinémas à l’international, à être diffusé par le biais de détaillants numériques et à obtenir finalement une sortie physique. Wonder Woman 1984 arrive le 25 décembre. Assurez-vous de regarder le nouveau clip par vous-même sur la chaîne YouTube HBO Max.

