Regardez SpaceX tester un «  vaisseau spatial  » géant au-dessus du Texas aujourd’hui

Mise à jour le mardi 8 décembre à 17 h 41 HNE: un arrêt automatique du moteur à 1 seconde avant le lancement a empêché un vol d’essai d’avoir lieu mardi. Cette page sera mise à jour si SpaceX dit qu’il va recommencer un lancement.

SpaceX prévoit de tester son énorme prototype de vaisseau spatial au-dessus de Boca Chica, au Texas, mardi 8 décembre.

Starship est la grosse fusée brillante de SpaceX mesurant 49 mètres de haut et 9 m de large. Contrairement au Crew Dragon, qui est actuellement amarré à la Station spatiale internationale, ou à la flotte de fusées plus standard de la société, Starship n’a pas été construit pour répondre aux besoins d’une agence spatiale spécifique ou des besoins d’un client privé. Au lieu de cela, il est conçu pour promouvoir l’objectif déclaré du PDG Elon Musk de livrer un grand nombre de personnes ou de lourdes charges utiles sur la Lune et éventuellement sur Mars – un objectif soutenu par la NASA plus tôt cette année avec un investissement de 135 millions de dollars, Spaceflight Now signalé. Le test prévu marquera la première occasion de voir un prototype de vaisseau terminé en action.

Le vol d’essai de 41000 pieds (12500 m) d’aujourd’hui se terminera légèrement en dessous des 50000 pieds (15240 m) Musk initialement projetés, Dave Mosher a rapporté Interne du milieu des affaires . Il n’y a pas d’heure de début officielle, mais SpaceX a déclaré dans la légende d’un livestream posté sur YouTube que si le vol n’a pas lieu à 17 heures CST, il sera probablement reporté au mercredi (9 décembre) ou jeudi (10 décembre). . Le journaliste de Spaceflight Now Stephen Clark tweeté pour souligner qu’un avion de surveillance de la NASA sera dans la zone vers 15 heures CST, ce qui en fait une fenêtre de lancement plausible.

SpaceX a déjà testé un prototype de Starship, Starship Serial Number 4 (SN4), qui a explosé juste après un test moteur. Ce test du Starship Serial Number 8 (SN8) emmènera la fusée haut dans l’atmosphère, la retournera sur le côté, puis tentera de se redresser pour un atterrissage. SpaceX a averti qu’un succès total, y compris un atterrissage en toute sécurité, est peu probable et qu’un échec à un moment donné serait normal pour un vol d’essai.

Plusieurs chaînes YouTube diffusent en direct le site de lancement. Le flux ci-dessous de NASA Spaceflight comprend une liste de contrôle des étapes que SpaceX prendra avant le lancement, donnant aux téléspectateurs des indices sur le moment où le test pourrait avoir lieu.

