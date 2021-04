Regardez Oscar Isaac et son entraînement brutal pour « Moon Knight »

La phase 4 du MCU est déjà en cours et avec elle viendra une large gamme de séries exclusives du catalogue Disney +. Depuis 2019, Kevin Feige avait déjà anticipé l’arrivée imminente de l’un des personnages les plus acclamés de la bande dessinée de la maison des idées: Moon Knight.

L’acteur Oscar Isaac sera chargé de jouer Marc Spector, un ancien mercenaire qui croit que Khonshu, le dieu égyptien de la lune, lui a donné des super pouvoirs après avoir vu la divinité dans une vision après qu’un groupe de ses fidèles a été sauvé dans le désert, devenant son supposé «avatar» sur terre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de Game of Thrones n’a pas encore vu la dernière saison

L’un des éléments caractéristiques de Moon Knight est son incroyable capacité à se battre dans divers styles de combat en raison de ses multiples personnalités, ce qu’Isaac a été chargé d’anticiper fortement à travers les réseaux sociaux.

Grâce à Instagram, une nouvelle vidéo a été présentée dans laquelle on voit Oscar Isaac interpréter un échantillon de ses chorégraphies de combat avec son équipe d’entraîneurs, montrant son maniement du couteau, ses réflexes surprenants et sa capacité physique enviable.

Au rythme de «Killing in the Name» de Rage Against The Machine, la société de production Mad Gene Media a présenté la manière dont Isaac se battra à l’écran sous l’identité de Moon Knight, montrant que ce sera la même qui fera ses séquences de combat au corps à corps au cours de la série.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Walking Dead: AMC mesure l’intérêt pour une éventuelle spin-off de Negan

Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a pas présenté plus de détails sur l’intrigue de « Moon Knight », qui devrait commencer avec son tournage pour atteindre le service Disney + en 2022. Actuellement, Oscar Isaac attend la première de « Dune », en dont il agit sous la direction de Denis Villeneuve.