Regardez l’interprétation émouvante de Kelly Clarkson du «  drapeau blanc  » de Dido pour «  Kellyoke  »

Lorsque vous avez moins de deux minutes pour exprimer la puissance sincère d’une chanson comme « White Flag » de Dido, Kelly Clarkson est la femme vers qui se tourner.

Clarkson a pris le succès de 2003 de l’auteur-compositeur-interprète britannique lors de la partie « Kellyoke » de son « Kelly Clarkson Show » lundi, et c’était excitant à l’extrême.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

L’air à combustion lente qui culmine avec la phrase «Je vais descendre avec ce vaisseau» parle d’un amour qui refuse de mourir, même si la relation est terminée, et Clarkson le cloue avec le contrôle et le pouvoir que nous aimons de ses couvertures quotidiennes « Kellyoke ».

La version originale de Dido a été nominée pour un Grammy et elle a été présentée dans des émissions de télévision comme «Smallville», «Medium» et «The Sopranos». Il a atteint la 18e place du classement Billboard Hot 100 et sonne toujours très contemporain, bien qu’il ait 18 ans.

Les fans ont certainement adoré la version de Clarkson. Sur la page YouTube de la vidéo, une personne a écrit: « J’ai rarement entendu des chanteurs capables d’émoter comme elle le fait. On dirait presque que les mots saignent à travers sa voix », tandis qu’un autre fan a déclaré que la performance lui donnait « la chair de poule ».

Ajout d’un autre, « Kelly vient de l’amener à un tout autre niveau (donc) qu’il est désormais intouchable. Dido doit être très fier de la version de Kelly. »

Nous n’avons pas encore entendu de réponse, mais nous serions surpris qu’elle ait des plaintes.

En rapport: