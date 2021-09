Regardez l’événement mondial des fans de Tudum de Netflix dès maintenant

TUDUM. Qu’est-ce que c’est? Vous le savez quand vous l’entendez – vous le voyez rarement épelé. TUDUM est le premier battement que vous entendez lorsque vous regardez une émission ou un film sur Netflix. Et c’est l’inspiration derrière notre premier « TUDUM: A Netflix Global Fan Event ».

Les plus grandes stars et créateurs de Netflix du monde entier sont sur la scène virtuelle pour une journée passionnante pleine d’exclusivités et de premiers regards. Il s’agit de notre tout premier événement mondial TUDUM, et notre objectif est simple : divertir et honorer les fans de Netflix du monde entier.

Plus de 70 films et séries seront présentés tout au long de l’événement de trois heures – y compris certaines de nos saisons de retour les plus populaires comme Choses étranges, Bridgerton et Le sorceleur, La Casa De Papel et Cobra Kai, ainsi que des films à succès comme Avis rouge, Ne cherchez pas, Extraction, Plus ils tombent, La vieille garde et plus.

Choses étranges a publié une nouvelle bande-annonce de la saison 4 qui entre dans The Creed House. Et nous avons un extrait de Avis rouge, et une bande-annonce pour la dernière saison de Ozark. Tout ce que vous pouvez consulter ci-dessous.

Sujets : Netflix, TUDUM