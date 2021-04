Regardez le Zemo Cut, une heure de danse du baron Zemo dans The Falcon and the Winter Soldier

D’une manière ou d’une autre, les fans ont convaincu Disney + et Marvel Studios de sortir l’impensable. Aujourd’hui, nous obtenons le Zemo Cut, qui présente une heure de danse du baron Zemo dans un club comme on n’en a aperçu que dans l’épisode de la semaine dernière de Le faucon et le soldat de l’hiver. La brève vue de Daniel Bruhl groover sur des airs dans une boîte de nuit était trop peu pour les fantastiques MCU qui ont perdu la tête à cause des images virales. Ils ont exigé plus, et Disney + a livré avec un buffet officiel de 60 minutes du Baron Zemo tournoyant sur la piste de danse.

Les fans de Marvel et les vrais croyants ont passé la majeure partie de la semaine dernière à harceler Marvel Studios et Disney pour sortir le Zemo Cut. Les images demandées montrent le baron Zemo coupant un tapis pendant une période prolongée, récupérant son groove sur la piste de danse d’un club de Madripoor. Maintenant que les vœux ont été exaucés, est-ce tout ce qui aurait pu être espéré?

Plutôt. Le clip d’une heure est assez satisfaisant, offrant une plongée prolongée dans Le faucon et le soldat de l’hiver Épisode 3 intitulé «Power Broker». Les séquences de danse n’ajoutent rien à l’intrigue, mais cela rend peut-être Zemo plus empathique et sympathique. Si rien d’autre, il fait sourire pas mal de visages alors que nous attendons l’épisode 4, qui tombe ce soir / demain.

«Power Broker» a fait ses débuts vendredi dernier. Et les fans de Marvel peuvent ressentir la même excitation que les fans de Snyder Cut lorsqu’ils ont eu leur extension de la Ligue de justice sur HBO Max il y a quelques semaines. On a su assez rapidement qu’un Zemo Cut existait, lorsque Bruhl a parlé à Entertainment Weekly de son retour au MCU. Il a offert cette prise, qui a éclairé pas mal de fans de MCU.

«C’est tellement hystérique. [That moment] a été improvisé quand j’ai vu la foule danser, devenir loco. J’ai ressenti le rythme et j’étais comme, Zemo est assis dans une cellule de prison allemande douteuse depuis des années. Donc, il a besoin de se défouler et de montrer ses mouvements. Allons y pour ça,. J’ai tellement apprécié la réaction d’Anthony [Mackie] et Sébastien [Stan] en train de me regarder. Pourtant, j’étais sûr à 100% qu’ils le couperaient [of the show]. «

Cela, ils ne l’ont pas fait. Et la scène était si populaire auprès des fans, ils ont maintenant une heure entière de Daniel Brühl se défouler après que son baron ait passé des années dans une cellule de prison allemande. L’acteur continue en disant ceci.

«J’étais vraiment surpris et heureux qu’ils l’aient gardé. C’était une longue danse. Il y a plus, mais ils ont coupé ce petit moment. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j’ai ensuite reçu tous ces messages de mes amis qui craquaient Mes amis qui me connaissent bien savent que je suis une danseuse embarrassante et passionnée sur le sol, mais ce serait des mouvements différents. Ce serait le côté espagnol de moi qui donnerait un coup de pied et ferait des mouvements de matador, de flamenco, de me mettre à genoux . Très embarrassant pour mes amis. «

On dirait que le baron Zemo peut avoir encore plus de mouvements de danse à apporter au sol si l’occasion se présente à l’avenir. Pour l’instant, les fans de MCU devront se contenter de l’heure complète qui leur a été accordée. Vous pouvez voir plus de Daniel Bruhl quand il revient dans le tout nouvel épisode de ce week-end de Le faucon et le soldat de l’hiver. Il ne reste plus que trois épisodes.

