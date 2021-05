Regardez la vidéo de recrutement «  Woke  » de la CIA se contrecarrer de la gauche et de la droite

Detlev Louis Échappement universel Conic Black pour Moto Detlev Louis

Regardez ça : des silencieux universels élégants, noirs (vernis), tout droit venus des années 70, qui apportent ce petit quelque chose en plus à votre modèle ancien, modèle classique, chopper, modèle Café Racer ou moto customisée. Le pot d'échappement universel *Conic Black* se monte sur le côté droit ou gauche de votre moto. Le pot d'échappement universel *Conic Black* est un silencieux au style typiquement britannique pour les modèles Café Racer, en noir élégant, pour les motos customisées cool et les modèles de collection. Tous les silencieux universels sont livrés avec une fixation universelle, un collier de montage et des inserts d'adaptateur pour le raccordement du collecteur d'échappement. Caractéristiques techniques : (A) Longueur totale : 44 cm env. (B) Diamètre : 10 cm env. (C) Taille de raccordement : 38-45 mm env. (D) Distance jusqu'au trou oblong pour la fixation : 19 cm env. (E) Plage de réglage de la fixation dans le trou oblong : 7,5 cm env. (F) Écart entre les trous de la fixation : 10 cm env. Remarques : Avant de commander, veuillez comparer les dimensions du silencieux aux rapports de votre moto en vous appuyant sur le croquis (voir autres images) ; lors du montage, des modifications peuvent être nécessaires. Important : Le pot d'échappement universel *Conic Black* n'a pas de réception CE ni de certification TÜV ! Il est conçu uniquement pour les modèles anciens, les collectors ou les motos de compétition. Non autorisé dans le champ d'application du règlement allemand relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière (StVZO). Bon à savoir : Louis vend également ce pot d'échappement universel pour les motos datant parfois de plusieurs dizaines d'années, mais toujours en état de circuler, et pour lesquelles il n'existe généralement presque plus de pots d'échappement comme pièces de rechange. Dans certaines circonstances, une réception à titre isolé par TÜV est possible, moyennant des coûts supplémentaires et un grand nombre de démarches. Ces pots d'échappement constituent toutefois une bonne alternative pour les collectionneurs, les passionnés, les fans de rétro et le monde des motos customisées.