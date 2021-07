Regardez la première image du retour de « Sex and the City »

L’actrice Sarah Jessica Parker a présenté à travers ses réseaux sociaux une première image officielle de « Sex and The City: And Just Like That… », la suite tant attendue de l’une des séries les plus réussies et acclamées du réseau HBO, qui prépare son arrivée prochainement sur le service de streaming HBO Max.

Cette nouvelle mini-série mettra à nouveau en vedette Sarah Jessica Parker dans le rôle de la journaliste Carrie Bradshaw. L’actrice a présenté via Instagram une image dans laquelle elle pose à côté de ses camarades de casting Kristin Davis (Charlotte York) et Cintya Nixon (Miranda Hobbes). Les fans de la série regretteront sûrement l’absence de Kim Cattrall (Samantha Jones) dans ces nouveaux épisodes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’acteur de « Loki » partage une curieuse histoire sur sa garde-robe

Lors de sa première, « Sex and the City » a été présenté comme l’une des séries les plus innovantes du réseau HBO, présentant de multiples histoires sur des sujets qui jusque-là n’étaient pas régulièrement abordés à la télévision. comme la sexualité, les relations sécurisées, la promiscuité ou la féminité elle-même à travers des femmes professionnelles qui cherchent à équilibrer leur vie intime avec leur domaine de travail.

« Sex and the City » a totalisé six saisons diffusées entre 1998 et 2004, en plus de deux longs métrages sortis en 2008 et 2010. Cette nouvelle mini-série comptera au total dix épisodes, formant une sorte d’épilogue pour ses protagonistes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bong Joon-ho partage ses attentes avec la série de « Parasite »

Plus tôt cette année, Sarah Jessica Parker s’est déclarée satisfaite de la diversité présentée dans la salle des scénaristes de la nouvelle mini-série, notant qu’elles apporteront « une expérience de vie, des points de vue sur la politique mondiale et les problèmes sociaux » dans les scripts de la série. , confirmant que la pandémie de covid-19 sera une partie importante de l’intrigue.