Regardez la première bande-annonce de « Invasion », une nouvelle série de science-fiction à venir sur Apple TV+

Apple a publié la première bande-annonce et la date de sortie de sa nouvelle série de thrillers de science-fiction intitulée « Invasion ». Les trois premiers épisodes seront diffusés sur le service de streaming Apple TV + le 22 octobre, puis les sept épisodes restants seront diffusés chaque semaine chaque vendredi par la suite.

Selon le texte de présentation officiel, la série axée sur les personnages suit plusieurs scénarios sur différents continents et jette un regard global sur la façon dont une invasion extraterrestre nous affecterait tous.

Sam Neill (« The Dish ») et Shamier Anderson (« Stowaway ») semblent jouer dans au moins un épisode, cependant, d’autres acteurs moins connus sont répertoriés comme apparaissant dans plusieurs des 10 épisodes, selon IMDb. Le nominé aux Oscars Simon Kinberg (« The Martian ») produira avec David Weil (« Hunters ») et le nominé aux Emmy Jakob Verbruggen (« The Alienist ») dirigera.

La bande-annonce ne donne pas grand-chose, mais cela suggère certainement que l’action aura lieu partout dans le monde et nous avons un aperçu fugace de ce qui semble être un transport terrestre extraterrestre géant, qui peut ou non être influencé par » La guerre des mondes. »

La nouvelle série de science-fiction « Invasion » sera diffusée sur le service de streaming Apple TV+ le 22 octobre 2021. (Crédit image : avec l’aimable autorisation d’Apple)

Dans d’autres nouvelles de science-fiction, Forrest Whittaker reprendrait son rôle de Saw Gerrera de « Rogue One » dans le spin-off prequel « Andor » et la photographie principale. n’a même pas commencé encore sur la troisième saison de « The Mandalorian ». Cependant, la prochaine série dérivée « Le livre de Boba Fett » a officiellement terminé le tournage et est prévue pour une première en décembre sur Disney +. Selon les rapports , nous devrions considérer « The Book of Boba Fett » comme « The Madalorian » Saison 2.5, car beaucoup des mêmes personnages apparaîtront.

Enfin, le tournage se poursuit sur la troisième saison de l’autre thriller épique d’histoire/science-fiction d’Apple « For All Mankind ». Krys Marshall, qui incarne l’astronaute Danielle Poole, a récemment tweeté une photo du tournage, mais le créateur de la série, Ronald Moore, est apparemment en recul ses fonctions de showrunning lors de la troisième saison alors qu’il se dirige vers l’adaptation de « The Swiss Family Robinson » pour la télévision. Cela semble intriguant.

