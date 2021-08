Regardez la première bande-annonce complète du remake de ‘She’s All That’, ‘He’s All That’

Netflix vient de publier une bande-annonce pour le nouveau film « He’s All That », qui sortira sur la plate-forme de streaming le 27 août. La comédie pour adolescents est un redémarrage du classique de 1999 « She’s all That » et met en vedette la star de TikTok Addison Rae comme personnage principal Padgett Sawyer.

Rachael Leigh Cook apparaît également dans le film – cette fois en tant que mère du personnage principal au lieu de Laney Boggs, le geek de l’art qui a subi une transformation radicale par le célèbre jock Zack Siler.

« He’s All That » suit une intrigue similaire à celle de l’original avec une touche du 21e siècle. Padgett Sawyer est une influenceuse des médias sociaux qui tente de racheter sa réputation après une rupture publique embarrassante avec son petit ami en créant un roi du bal hors du lycée Cameron Kweller, joué par l’acteur de « Cobra Kai » Tanner Buchanan.

Mark Waters (« Mean Girls », « Freaky Friday ») dirige le film et R. Lee Flemming, qui a écrit l’original, s’occupera du remake.

Rae a posté la bande-annonce sur Instagram après sa sortie mercredi.

« IL EST TOUT CETTE BANDE-ANNONCE Eh bien, LA VOICI !!! La bande-annonce officielle de @HesAllThatMovie !! Honnêtement, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens en regardant ça », a-t-elle légendé le post. « Je tiens à remercier tout particulièrement Mark Waters et R Lee Fleming Jr, Netflix, Miramax, tous les producteurs, mes co-stars incroyablement talentueuses et chaque personne de la production qui a contribué à donner vie à ce film. 27 août uniquement sur @Netflix !!! #hesallthatnetflix 🥺😭❤️ »

Plusieurs autres stars ont commenté à l’appui.

« Woo !!! 🥳🥳 » a écrit Madison Pettis, qui joue la fille populaire Alden.

« GO ADDI 🤸🏾‍♀️ », a plaisanté Lil Nas X.

Kourtney Kardashian, qui sera également dans le film, a répondu en criant à son personnage. « J’espionne Jessica Torres ! ❤️ »

Rae a l’habitude d’avoir des fans sur TikTok – où elle compte plus de 82 millions de followers – mais jouer sur grand écran est nouveau pour la jeune femme de 20 ans.

« Vous savez, les gens de l’industrie apprécient et admirent vraiment les gens qui prennent des risques et brisent cette frontière entre les médias sociaux et le divertissement en général », a-t-elle déclaré à Bustle plus tôt cette année. « Mais je dirai que, d’un point de vue public, je pense que les gens ont tendance à avoir du mal à prendre les gens comme moi au sérieux. »

La native de Louisiane a également sorti son premier single « Obsessed » en mars.