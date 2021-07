Regardez la nouvelle bande-annonce de « The Witcher: Nightmare of the Wolf »

Netflix a montré un grand intérêt à élargir l’univers narratif de sa série fantastique épique « The Witcher », inspirée des romans et des nouvelles de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, en se concentrant sur les aventures de Geralt de Rivia, l’un des derniers chasseurs de sorcières de bêtes dont le travail est effectué grâce à leurs capacités surnaturelles.

La franchise de « The Witcher » sur Netflix sera élargie à travers deux spin-offs, le premier étant « Nightmare of the Wolf », un film d’animation qui explorera les origines de Vesemir, le mentor de Geralt, qui sera présenté comme un jeune et féroce sorcier qui s’échappe d’une vie de misère chassant des monstres alors qu’une nouvelle menace va lui faire affronter les démons de son passé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bonne nouvelle! Ms. Marvel et Hawkeye seront présentés en première fin 2021

« The Witcher: Nightmare of the Wolf » présente une distribution de voix stellaire, dont l’acteur de « Castlevania » Theo James dans le rôle de Vesemir Lara Pulver (Da Vinci’s Demons), Graham McTavish (Outlander) et Mary McDonnell. Le film a été écrit et produit par Beau DeMayo avec la collaboration de Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de « The Witcher ».

Le film a été réalisé par Kwang II Han via Studio MIR, la maison d’animation derrière « The Legend of Korra » et le redémarrage de « Voltron: Legendary Defender » sur Netflix, ainsi que la production du film « DOTA: Dragon’s Blood. DeMayo avait déjà anticipé que ce film, comme la série « The Witcher », s’inspire directement du canon des livres originaux et non de l’histoire des jeux vidéo.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Don Cheadle offre de nouveaux détails sur la série « Armor Wars »

« Nightmare of the Wolf » sera présenté en première le 28 août, arrivant à un moment opportun pour les fans de « The Witcher », qui après une longue attente pourront enfin voir la deuxième saison de la série sur Netflix en décembre prochain. , mettant en vedette Geralt (Henry Cavill) emmenant Ciri (Freya Allan) à Kaer Morhen pour la préparer à sa formation de sorcière.