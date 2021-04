Regardez la mystérieuse première bande-annonce de « Batman: The Long Halloween »

Après une longue attente depuis le début de son développement, on peut enfin voir un premier regard sur le film d’animation de « Batman: The Long Halloween, Part One », première partie de l’adaptation anticipée de l’un des romans graphiques les plus acclamés de la histoire du chevalier noir.

DC Animation présente à son avance un style d’animation qui cherche à se démarquer du reste de ses productions, avec des traits et un style de mouvement similaires à ceux utilisés dans certains des jeux « Telltale » du personnage, préparant l’arrivée de l’un des cas les plus infâmes et inquiétant que Batman a affronté.

« The Long Halloween » a également un casting de voix très différent de celui que les animations DC utilisent dans leurs productions, par exemple, Jensen Ackles, connu pour son travail sur la série « Supernatural » ou diverses interprétations telles que Red Hood prêtant sa voix pour la première fois à Bruce Wayne / Batman. De plus, nous entendrons la défunte actrice et chanteuse Naya Rivera dans le rôle de Selina Kyle / Catwoman.

Warner Bros.Animation et DC Comics ont d’abord adapté le roman graphique créé par Jeph Loeb et Tim Sale dans les années 1990. Dans ses premiers cas de justicier, Batman mène une enquête aux côtés du capitaine de police James Gordon et du procureur de district Harvey Dent sur un meurtre brutal la nuit d’Halloween.

Batman cherchera à en finir une fois pour toutes avec le chef de la puissante famille criminelle Falcone, tandis que de nouveaux meurtres commencent à se produire le jour de «Thanksgiving» et de Noël, présentant des preuves que ceux-ci sont la responsabilité d’un tueur en série surnommé «Holiday Killer « .

« Batman: The Long Halloween » a un casting de voix complété par Josh Duhamel, Billy Burke, Titus Welliver, David Dastmalchian, Troy Baker, Amy Landecker, entre autres qui agissent sous la direction de Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) avec un scénario de Tim Sheridan (Règne des surhommes). Alors que la première partie conviendra aux plus de 13 ans, la seconde sera «R» (uniquement pour les adultes). Sa sortie se fera sur les plateformes Blu-Ray et numériques.