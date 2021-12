Regardez la bande-annonce officielle de The Lost City avec Sandra Bullock

Paramount Pictures vient de publier la bande-annonce officielle de La cité perdue, où nous rencontrons notre improbable héros d’action, la romancière Loretta (Sandra Bullock). Avec plus qu’un peu de persuasion du puissant et extrêmement riche Fairfax (Daniel Radcliffe), elle est lancée dans une aventure dangereuse pour aider notre villianesque Bond Fairfax à trouver La cité perdue le romancier d’amour a écrit sur. Ne t’en fais pas pour autant ! Elle a son propre modèle de couverture de livre, Alan, alias Dash pour les fans de la série de livres (Channing Tatum), en remorque pour naviguer et sauver la situation. Et s’il ne peut pas le faire, notre Crocodile Dundee type (Brad Pitt) est prêt à intervenir et à s’occuper des affaires !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « L’auteur brillant mais solitaire Loretta Sage (Sandra Bullock) a passé sa carrière à écrire sur des lieux exotiques dans ses romans d’aventure romantiques populaires mettant en vedette le beau modèle de couverture Alan (Channing Tatum), qui a consacré sa vie à incarner le personnage de héros, « Dash ». Alors qu’elle est en tournée pour promouvoir son nouveau livre avec Alan, Loretta est kidnappée par un milliardaire excentrique (Daniel Radcliffe) qui espère qu’elle pourra le conduire au trésor de l’ancienne cité perdue de sa dernière histoire. la vie et pas seulement dans les pages de ses livres, Alan part à sa rescousse. Plongé dans une aventure épique dans la jungle, le couple improbable devra travailler ensemble pour survivre aux éléments et trouver l’ancien trésor avant qu’il ne soit perdu à jamais.











Sandra Bullock, Channing Tatum et Daniel Radcliffe se sont réunis pour présenter leur nouveau film, et c’est génial ! Channing est allé sur Instagram pour partager, avec la légende: « Ces sangsues sur mes fesses? Elles sont réelles. D’autres ont peut-être utilisé de fausses sangsues, mais je m’engagerai toujours dans le rôle. #TheLostCity »

« Ommggg hahaha ça a l’air tellement incroyable », dit Cole. « Je suis tellement flippant de voir ça, ça a l’air épique et hilarant », dit une maman chic et caféinée. « OMG ce film appelle MON nom. Yo yo yo, je serai au cinéma quand ça sortira ! » s’exclame un autre. Yo yo yo !, moi aussi !

Aux côtés des plus grands noms d’Hollywood, nous avons Oscar Nuñez (Le bureau, La proposition), Patti Harrison (Temps de l’aventure : terres lointaines, hamburgers de Bob) et Da’Vine Joy Randolph (Dolemite est mon nom, le coupable) apportant la comédie. La comédie d’action a été écrite et réalisée par Aaron Nee.





Si vous avez hâte de vivre l’aventure exotique avec un romancier entraîné dans une aventure, jumelé à un héros mal préparé, poursuivi par un méchant improbable, avec toutes les parties à la recherche d’un trésor inestimable, je recommande fortement Romancier la pierre. Si vous plissez les yeux, Kathleen Turner et Michael Douglas reprennent les rôles de nos protagonistes, et si vous plissez encore plus les yeux, Danny DeVito se transforme en notre méchant Daniel Radcliffe ! Maintenant, s’ils font un clip avec Billy Ocean, mon esprit sera officiellement époustouflé.

Nous savons que Tatum a les mouvements, et Radcliffe a prouvé qu’il pouvait chanter.

La cité perdue se balance sur une vigne dans les théâtres le 25 mars.





