Regardez Daniel Craig obtenir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame avant la sortie de No Time to Die

Daniel Craig est la 2 704e célébrité à recevoir une étoile sur le très convoité Hollywood Walk of Fame, juste à côté du légendaire acteur de Bond Roger Moore. L’événement a eu lieu mercredi soir, diffusé en direct, en l’honneur de l’une des meilleures incarnations de James Bond. La co-star et méchant du film Bond Rami Malek était présent avec les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

« C’est un honneur absolu d’être parcouru partout à Hollywood. Être sur ce trottoir entouré de toutes ces légendes fait de moi un homme très, très, très heureux. »

« Tout va me manquer, je pense. La collaboration va me manquer. Je veux dire, j’espère que je continuerai à travailler et que j’aurai plein d’autres beaux boulots, mais c’est un air très, très, très rare. » Daniel Craig dit de quitter le personnage et la franchise. « A part les films Marvel, il n’y a pas de films aussi gros que celui-ci. J’ai eu le privilège d’y participer. »

« Daniel Craig est une icône culturelle britannique tout comme James Bond, l’homme qu’il a incarné dans cinq films 007. Nous sommes ravis de placer son étoile en terrazzo sur le Walk of Fame à côté de l’étoile d’un autre acteur célèbre qui a également interprété James Bond, Roger Moore », a déclaré la productrice du Hollywood Walk of Fame Ana Martinez dans un communiqué. « Les fans seront ravis quand ils verront cela. leurs étoiles sont bien situées au 7007 Hollywood Boulevard ! »

Au Jimmy Kimmel en direct, Kimmel, en plaisantant, a demandé si Craig était ému par son étoile du Hollywood Walk of Fame, « Est-ce significatif pour vous, en tant que Britannique? Je veux dire, vous comprenez que c’est la chose la plus importante que nous ayons ici, n’est-ce pas? » dit l’hôte. Craig a répondu: « Je veux dire, c’est énorme et c’est bizarre et c’est un peu étrange », a-t-il expliqué. « Je suis venu ici en, je ne sais pas, en 1990, alors que j’avais 21 ans. (Ceci) a été l’un des premiers endroits que j’ai visités. Je suis venu ici. »

Pas le temps de mourir a déjà établi des records avec son ouverture à l’étranger gagnant 119 millions de dollars. « Ce fut un énorme effort d’équipe de la part de tous. Les cinéastes ont livré un film exceptionnel et nous sommes très fiers de jouer un rôle dans ce résultat avec MGM et EON », a déclaré Veronika Kwan Vandenberg, responsable de la distribution d’Universal International, tout en louant la productrice de Bond Barbara Broccoli comme étant « un grand partisan de l’expérience théâtrale, et c’est très gratifiant de voir le film atteindre de tels sommets pendant la pandémie ».

Daniel Craig est notre James Bond depuis 15 ans, y compris les films Casino Royale, Quantum de Consolation, Chute du ciel, Spectre et son dernier, Pas le temps de mourir. Nos derniers films de Daniel Craig 007 constatent que James Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu, menant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse ! Réveillez-vous demain matin et précipitez-vous dans votre théâtre local. Pas le temps de mourir arrive le 8 octobre !

