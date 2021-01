Regardez comme la jeune co-star de Netflix de Ryan Reynold récite le monologue de Deadpool 2 classé R

Bien qu’il n’ait que 12 ans, Ryan Reynolds ‘ Le projet Adam co-star, Walker Scobell, a déjà prouvé qu’il avait la bouche grossière et la livraison spirituelle nécessaire pour dépeindre une jeune version du Dead Pool étoile. Reynolds a récemment partagé un extrait du tournage du film de voyage dans le temps Netflix, montrant le prépubère Scobell récitant un Deadpool 2 monologue de mémoire.

« Présentation Walker Scobell. Ce jeune garçon innocent joue moi, âgé de 12 ans, dans notre prochain film @Netflix. Parce qu’il prend son travail au sérieux, le rôle a nécessité des recherches importantes. Quoi qu’il en soit, il est BIEN trop jeune pour connaître ce monologue par cœur. «

Le clip présente la charmante sympathie typique de Reynolds alors qu’il regarde la caméra avec les yeux écarquillés alors que Scobell canalise son Wade Wilson intérieur, expliquant comment 2017 Logan tué Wolverine pour un effet dramatique maximal, avant de promettre que Deadpool mourra également dans ce film pour la même raison. Le jeune acteur connaît chaque mot de la rupture du quatrième mur Deadpool 2 discours, même les mots qu’il ne devrait probablement pas, livrant le dialogue grossier avec aplomb.

Le projet Adam a commencé la production vers la fin de l’année dernière à Vancouver et se concentre sur Adam Reed, 13 ans, alors qu’il continue de pleurer la mort subite de son père un an plus tôt. Une nuit, Adam entre dans son garage pour y trouver un blessé qui s’y cache. Ce pilote mystérieux (Ryan Reynolds) se révèle être la version plus ancienne de lui-même du futur, où le voyage dans le temps en est à ses balbutiements. Il a tout risqué pour revenir dans le temps dans une mission secrète et ensemble, ils doivent se lancer dans une aventure dans le passé pour retrouver leur père, arranger les choses et sauver le monde.

Le film original de Netflix a été mis en place il y a huit ans à Paramount, période pendant laquelle Mission impossible La star et l’icône hollywoodienne Tom Cruise étaient attachées. Depuis lors, le script a subi plusieurs réécritures, l’itération la plus récente étant écrite par Vous irremplaçable et Banshee scénariste Jonathan Tropper. Finalement récupéré par Netflix, Le projet Adam verra Reynolds faire à nouveau équipe avec Guy gratuit réalisateur Shawn Levy, et a David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger à bord comme producteurs.

Le projet Adam a récemment complété son casting de soutien, avec les goûts de Avengers: Fin de partie La star Mark Ruffalo signe sur le projet aux côtés de l’actrice Catherine Keener, nominée aux Oscars. Ruffalo devrait incarner le père de Reynolds, un physicien brillant, avec Keener à bord comme le méchant du film, qui lui a volé une technologie puissante. Le projet Adam sera également en vedette gardiens de la Galaxie star Zoe Saldana dans le rôle de la femme pilote de chasse de Reynolds, et Alias’ Jennifer Garner, qui jouera la mère d’Adam à 13 ans.

Le projet Adam sera également le premier film à présenter le Group Initiative Project de Ryan Reynolds, qui vise à développer les talents de groupes sous-représentés à Hollywood au nom de la diversité et de l’inclusion. L’acteur a annoncé l’initiative au cours de l’été, déclarant qu’il trouverait entre 10 et 20 stagiaires issus de communautés marginalisées, quel que soit leur âge, et paierait pour les loger et les former pour son prochain film.

Le projet Adam n’a pas encore de date de sortie, mais il devrait tomber sur Netflix dans le courant de 2021. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Ryan Reynolds.

