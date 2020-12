Regardez Baby Yoda dans votre salon avec une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée

Une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée est arrivée Google App cela peut conduire à Bébé yoda à la salle des ventilateurs de «The Mandalorian».

Quand Disney + a annoncé la première de la série en novembre de 2019, l’une des principales raisons de sa popularité rapide était Bébé yoda, maintenant connu sous le nom Grogu.

Verrez-vous la fin de #TheMandalorian? Vous pouvez avoir Baby Yoda dans votre espace pour vous accompagner! 1⃣ Depuis l’application Google, recherchez Baby Yoda ou The Child.

2⃣ Cliquez sur «Visualiser en 3D» puis sur «Visualiser dans votre espace». Et prêt! Vous avez dans votre maison le caractère le plus mignon de l’année. pic.twitter.com/khhahjusFN – Google Argentine (@googleargentina)

18 décembre 2020





Grogu, est devenu une sensation du jour au lendemain, quelque chose qui a augmenté au cours de la dernière année et de la dernière saison de ‘The Mandalorian’, où son chemin le rapproche de plus en plus de la force.

Maintenant, une nouvelle fonction de Google et la société d’effets spéciaux de Lucasfilm, qui peut aider les fans de Bébé yoda pour l’avoir chez eux. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent utiliser la réalité augmentée, s’ils recherchent Google toute phrase liée à Bébé yoda, comme Grogu, « L’enfant » et « The Mandalorian », la créature apparaîtra dans la pièce.

D’un autre côté, récemment, Bébé yoda est devenu une tendance à utiliser comme ornement de Noël définitif sur les arbres de Noël.