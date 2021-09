Regardez Al Roker flotter en apesanteur lors d’un vol unique

Al a rejoint Matt Gohd, PDG de Zero Gravity Corporation, basée en Floride, également connue sous le nom de Zero-G, pour un tour sur le G-Force One de la société afin de faire l’expérience de l’apesanteur à bord d’un avion opérant dans l’espace aérien désigné par le gouvernement fédéral.

« Nous donnons aux gens ce rêve de ce que c’est que d’être un astronaute », a déclaré Gohd à Al.

Un trajet avec Zero-G, qui a fourni le voyage gratuit à Al et à une équipe de NBC News, commence à 7 500 € pour tous ceux qui souhaitent faire l’expérience de l’apesanteur. La société travaille également avec des sponsors pour payer les étudiants en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques afin qu’ils puissent effectuer des vols en apesanteur.

Les pilotes ont volé dans une formation de vagues, Al subissant une force de 1,8 G au bas de la vague, puis en apesanteur pendant un peu plus de 20 secondes au sommet de chaque arc. Le vol d’Al a fait sept vagues, lui donnant un peu plus de deux minutes d’apesanteur.

« Le moment le plus étrange est celui où vous atteignez l’apesanteur », a déclaré Al. « Vous pouvez le sentir tout d’un coup, vous êtes juste libéré. »

Normalement, Zero G emmènera les clients sur 15 vagues au total – environ la limite avant que le trajet bénin puisse commencer à entrer dans un territoire de « comète vomi ».

Il n’y a pas que du plaisir et des jeux flottant dans les airs pour les passagers des vols Zero-G non plus.

« La moitié de nos vols sont de plus en plus des recherches sur les choses et sur leur comportement dans l’espace et sur la lune à mesure que nous explorons davantage ces lieux », a déclaré Gohd.

Al a fait sa meilleure impression de Superman avant de retomber sur terre.

« Trente secondes passent très vite quand vous êtes en apesanteur », a-t-il déclaré.