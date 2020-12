Regarder: Observatoire Arecibo, deuxième plus grand au monde avant et après son effondrement violent

Tendance FP04 déc.2020 17:36:51 IST

Le célèbre télescope de l’observatoire Arecibo de Porto Rico, qui avait même figuré dans un film de James Bond, s’est récemment effondré lorsque sa plate-forme de réception de 900 tonnes est tombée à 450 pieds sous et sur le plat. Le télescope avait a subi deux ruptures de câbles en août et novembre et la National Science Foundation, qui est propriétaire de la structure, avait par la suite déterminé qu’elle était structurellement trop mauvaise pour des travaux de réparation. Il a été mis hors service fin novembre et les ingénieurs essayaient déjà de le déconstruire lorsque la structure est tombée.

Antérieur à le crash, la plate-forme du télescope était suspendue à 450 pieds dans les airs au-dessus de son disque géant en forme de bol qui reflétait les ondes radio de l’espace vers les instruments sur la plate-forme suspendue. Cependant, le récent crash a été causé lorsque les câbles qui reliaient la plate-forme à l’une des tours se sont simplement cassés.

Le télescope de l’observatoire Arecibo était l’un des plus grands au monde. C’était l’une des principales ressources scientifiques pour les radioastronomes pour plus de cinq décennies. Il a été rendu encore plus célèbre en tant que milieu pour une scène du célèbre film James Bond GoldenEye.

Le télescope a été construit au début des années 1960 avec l’intention d’étudier la haute atmosphère ionisée de la Terre. Cependant, il fut bientôt utilisé comme observatoire radio polyvalent. L’observatoire a fourni la première preuve solide d’une étoile à neutrons et a également été utilisé pour identifier le premier exemple de pulsar binaire qui a valu à ses découvreurs le prix Nobel de physique. Le télescope a également aidé à effectuer la première détection définitive d’exoplanètes et a été utilisé pour écouter les signaux de la vie intelligente ailleurs dans le monde.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂