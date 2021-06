Regarder les étoiles ou tomber au bord du chemin ? Comment l’astronomie fait défaut aux femmes scientifiques

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts : Op-Ed & Insights.

Lisa Kewley, directeur, ARC Centre for Excellence in All-Sky Astrophysics in 3D, Australian National University

Il faudra au moins jusqu’en 2080 pour que les femmes ne représentent qu’un tiers des astronomes professionnels australiens, à moins qu’il n’y ait une impulsion significative à la façon dont nous encourageons les carrières des chercheuses.

Au cours de la dernière décennie, l’astronomie a été reconnue à juste titre comme le fer de lance de l’égalité des sexes dans les sciences. Mais ma nouvelle modélisation, publiée dans Nature Astronomy, montre qu’elle ne fonctionne pas assez vite.

Le plan décennal de l’Académie australienne des sciences pour l’astronomie en Australie propose que les femmes représentent un tiers de la main-d’œuvre senior d’ici 2025.

C’est une cible digne, quoique modeste. Cependant, avec de nouvelles données du programme Science in Australia Gender Equity (SAGE) de l’académie, j’ai modélisé les effets des taux et des pratiques d’embauche actuels et je suis arrivé à une conclusion déprimante, voire surprenante. Sans modification des mécanismes actuels, il faudra au moins 60 ans pour atteindre ce niveau de 30 %.

Cependant, la modélisation suggère également que l’introduction de programmes d’embauche ambitieux et affirmatifs visant à recruter et à retenir des femmes astronomes talentueuses pourrait voir l’objectif atteint en un peu plus d’une décennie – puis passer à 50 % en un quart de siècle.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Avant de voir comment cela pourrait être fait, il vaut la peine d’examiner comment le déséquilibre entre les sexes en physique est apparu en premier lieu. En clair : comment en est-on arrivé à une situation où 40 % des doctorats en astronomie sont décernés à des femmes, alors qu’elles occupent moins de 20 % des postes de direction ?

De manière générale, la réponse est simple : mon analyse montre que les femmes quittent l’astronomie deux à trois fois plus vite que les hommes. En Australie, du statut de post-doctorat à celui de professeur assistant, 62 % des femmes quittent le domaine, contre seulement 17 % des hommes. Entre le niveau de professeur assistant et de professeur titulaire, 47 % des femmes quittent; le taux de départ des hommes est d’environ la moitié de celui-ci. Les taux de départ des femmes sont similaires dans l’astronomie américaine.

La question suivante est : pourquoi ?

Beaucoup de femmes partent par pure désillusion. Les femmes en physique et en astronomie disent que leur carrière progresse plus lentement que celle de leurs collègues masculins, et que la culture n’est pas accueillante.

Ils reçoivent moins de ressources et d’opportunités de carrière. Des essais randomisés en double aveugle et de vastes études de recherche en astronomie et dans toutes les sciences montrent un biais implicite en astronomie, ce qui signifie que davantage d’hommes sont publiés, cités, invités à prendre la parole lors de conférences et donnés du temps au télescope.

Il est difficile de construire un solide corpus de travail basé sur la recherche lorsque l’accès aux outils et à la reconnaissance est limité de manière disproportionnée.

Les femmes astronomes bénéficient de manière disproportionnée de moins de temps de télescope que leurs collègues masculins. (Crédit image : ESO/C. Malin)

Le problème de la fidélité

Il y a un autre facteur qui contribue parfois à la perte des femmes astronomes : la loyauté. Dans les situations où le partenaire masculin d’une femme se voit proposer un nouvel emploi dans une autre ville ou ville, la femme abandonne plus fréquemment son travail pour faciliter le déménagement.

Encourager les universités ou les instituts de recherche à aider les partenaires à trouver un travail approprié à proximité est donc l’une des stratégies que j’ai (et d’autres) suggérées pour aider à recruter des femmes astrophysiciennes.

Mais la plus grande tâche à accomplir exige des institutions qu’elles identifient, s’attaquent et surmontent les préjugés inhérents – un héritage d’une tradition académique conservatrice qui, selon la recherche, est axée sur les hommes.

Un mécanisme clé pour y parvenir a été introduit en 2014 par l’Astronomical Society of Australia. Il a conçu un système de notation et d’évaluation volontaire connu sous le nom de Prix Pléiades, qui récompense les institutions pour avoir pris des mesures concrètes pour faire avancer les carrières des femmes et combler l’écart entre les sexes.

Les initiatives comprennent des postes postdoctoraux à plus long terme avec des options à temps partiel, un soutien au retour à la recherche en astronomie après des interruptions de carrière, l’augmentation de la fraction des postes permanents par rapport aux contrats à durée déterminée, l’offre de postes permanents réservés aux femmes, le recrutement de femmes directement aux niveaux professoraux , et le mentorat des femmes pour la promotion aux niveaux les plus élevés.

La plupart, sinon toutes les organisations australiennes qui emploient des astronomes se sont inscrites aux Pléiades Awards et font preuve d’un véritable engagement en faveur du changement.

Alors pourquoi les progrès sont-ils encore si lents ?

Sept ans plus tard, nous nous attendrions à une augmentation du nombre de femmes recrutées et conservées à des postes de direction.

Et nous le sommes, mais l’effet est loin d’être uniforme. Ma propre organisation, le Centre d’excellence ARC en astrophysique All-Sky en 3 dimensions (ASTRO 3D), est sur la bonne voie pour un ratio femmes-hommes de 50:50 travaillant aux niveaux supérieurs d’ici la fin de cette année.

L’École de physique de l’Université de Sydney a procédé à neuf nominations à des postes de direction au cours des trois dernières années, dont sept femmes.

Mais ces exemples sont des valeurs aberrantes. Dans de nombreux établissements, des taux d’embauche inéquitables et des taux de départ élevés persistent malgré un large bassin de femmes astronomes au niveau postdoctoral et l’encouragement positif des prix Pléiades.

À l’aide de ces résultats et de mes nouveaux modèles de main-d’œuvre, j’ai montré que les objectifs actuels de 33 % ou 50 % de femmes à tous les niveaux sont irréalisables si le statu quo demeure.

Comment avancer

Je propose une série de mesures positives pour augmenter la présence des femmes à tous les niveaux supérieurs dans l’astronomie australienne – et les y maintenir.

Celles-ci incluent la création de plusieurs rôles réservés aux femmes, la création de postes de direction prestigieux pour les femmes et l’embauche à plusieurs postes pour les hommes et les femmes afin d’éviter les perceptions de symbolique. L’amélioration de la flexibilité du lieu de travail est cruciale pour permettre aux chercheuses de développer leur carrière tout en équilibrant d’autres responsabilités.

L’Australie est loin d’être unique en ce qui concerne les disparités entre les sexes en astronomie. Des situations globalement similaires persistent en Chine, aux États-Unis et en Europe. Un article d’avril 2019 a décrit une discrimination similaire subie par les femmes astronomes en Europe.

L’Australie, cependant, est bien placée pour jouer un rôle de premier plan dans la correction du déséquilibre. Avec la bonne action, il ne faudrait pas longtemps pour que notre approche de l’équité entre les sexes soit aussi leader dans le monde que notre recherche.

