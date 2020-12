Regal Company Cineworld explique sa position sur Warner Bros.HBO Max Shakeup

Le propriétaire de Regal Cinemas, Cineworld, a partagé ses réflexions sur le calendrier de sortie hybride de Warner Bros.2021. Warner Bros. a choqué le monde hier quand ils ont annoncé qu’ils allaient sortir tous leurs films 2021 en salles et HBO Max simultanément. Cela comprend les tentpoles comme La brigade suicide, Dune, Godzilla contre Kong, et La matrice 4. Alors que l’idée de pouvoir regarder ces films à partir de la maison semble attrayante pour les téléspectateurs, cela n’a pas l’air trop beau pour les propriétaires de salles de cinéma.

Cineworld semble avoir été tout aussi pris au dépourvu par les nouvelles de Warner Bros. que le reste du monde. AMC Theatres a clairement indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits de la décision du studio, après avoir initialement soutenu l’idée de sortie. Wonder Woman 1984 dans les salles et HBO Max à partir du jour de Noël. Cineworld espère qu’un accord sera conclu entre les studios dans un futur proche. Vous pouvez lire leur déclaration ci-dessous.

« Cineworld était au courant du projet de WB de publier Wonder Woman directement à son service de streaming, qui a été annoncé à un moment où nos cinémas restent fermés aux États-Unis (Regal) et au Royaume-Uni (Cineworld). Nous sommes très encouragés par les pas de géant accomplis récemment en ce qui concerne le processus de vaccination COVID-19, qui devrait être mis en place plus tôt que prévu. Cela générera un soulagement significatif pour notre industrie et permettra à nos cinémas de faire un grand retour. Nous pensons qu’à un tel moment, WB cherchera à parvenir à un accord sur la fenêtre et les conditions appropriées qui fonctionneront pour les deux parties. Les grands films sont faits pour le grand écran et nous avons hâte de rouvrir nos salles au premier trimestre afin d’offrir à nos clients, comme toujours, le meilleur endroit pour regarder un film. «

Universal Pictures a conclu des accords avec Cinemark et AMC plus tôt cette année, offrant des fenêtres de sortie en salles plus courtes pour certains films. En plus des fenêtres plus courtes, les cinémas seront compensés par un pourcentage des revenus de streaming. On pensait que Warner Bros. allait de l’avant et avait fait quelque chose de similaire, mais cela s’est avéré que ce n’était pas le cas.

Les cinémas d’Amérique du Nord et d’autres régions du monde ont été en grande partie fermés depuis la mi-mars. La plupart des grands studios ont pris toutes leurs grandes sorties de 2020 et les ont reportées à 2021, laissant des salles qui ont pu rester ouvertes sans aucun nouveau matériel. Put universel Tour du monde des trolls à la demande et dans certains cinémas, tandis que Disney a expérimenté un prix premium pour les abonnés Disney + pour regarder l’adaptation en direct de Mulan.

Disney + fera la première du tant attendu Âme le jour de Noël, sans frais supplémentaires pour les abonnés qui essaient de tester les eaux pour l’avenir. Quant à Warner Bros., ils semblent parier sur le fait de rendre HBO Max aussi grand que possible, tout en ignorant les préoccupations du cinéma. Deadline a été le premier à rendre compte des réflexions de Cineworld sur le calendrier de sortie de Warner Bros.2021.

