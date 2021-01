Regal Cinemas veut rouvrir les cinémas de Los Angeles et de New York avant le printemps

Regal Cinemas espère ouvrir à nouveau ses sites américains d’ici mars. La chaîne a été contrainte de fermer à nouveau en octobre 2020, sa société mère Cineworld ayant pris la décision difficile à la suite du retard de Pas le temps de mourir. Mais il y a un espoir possible à l’horizon pour l’entreprise, car elle s’attend à être de nouveau opérationnelle dans les prochains mois.

L’annonce a été faite sur Twitter récemment. Regal Cinemas, la deuxième plus grande chaîne de théâtres aux États-Unis, derrière AMC seulement, exploite plus de 500 emplacements. Mais ils sont fermés depuis des mois, car peu de nouveaux films sont disponibles pour stimuler les affaires. Même des blockbusters tels que Principe et Wonder Woman 1984 n’a pas réussi à livrer des succès au niveau que beaucoup à Hollywood espéraient. Mais Regal a déclaré qu’ils avaient l’intention d’ouvrir à nouveau une fois que New York et Los Angeles auront ouvert la voie. La société avait ceci à dire à ce sujet dans un tweet.

« Les grands films sont faits pour le grand écran et nous prévoyons d’ouvrir nos salles une fois que NYC et Los Angeles le permettront, nous espérons que cela se produira d’ici mars. »

New York et Los Angeles sont deux des plus grands marchés cinématographiques du pays. Pendant la majeure partie de 2020, les théâtres ont été fermés dans les deux villes. Même si de nombreux cinémas ont repris leurs activités aux États-Unis et dans une grande partie du monde, les réglementations dans ces villes ont empêché la reprise des films. Cela a eu un impact sur les résultats de Regal, ainsi que sur d’autres chaînes. Selon cette déclaration, une fois que ces emplacements pourront rouvrir, l’entreprise reprendra ses activités. Mais c’est vraiment à n’importe qui de deviner quand cela pourrait être. Si 2020 nous apprenait quelque chose, la situation peut changer à tout moment.

Regal, AMC et d’autres chaînes ont connu des difficultés financières au cours de la dernière année. Même en dehors des cinémas fermés, de nombreuses versions majeures ont choisi de faire leurs débuts en streaming, ou elles ont été repoussées jusqu’en 2021. Cela laissait aux cinémas peu de choses à montrer, même lorsqu’ils étaient autorisés à ouvrir. En tant que tel, le box-office 2020 a plongé, la Chine dépassant les États-Unis pour la première fois de l’histoire. Avec le déploiement actuel des vaccins, cette année devrait être une amélioration. Mais nous sommes encore probablement dans plusieurs mois pour voir de vrais résultats.

Pour aggraver les choses, beaucoup de « grands films » de cette année font leurs débuts à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour. WarnerMedia a pris la décision de publier l’intégralité de sa liste de films 2021 simultanément en streaming et en salles. Cette décision a mis en colère de nombreux propriétaires de théâtre, ainsi que des talents de premier plan dans l’industrie. Cela signifie qu’au moins un pourcentage du box-office qui aurait pu autrement être utilisé par les théâtres sera sacrifié aux guerres de streaming. Quoi qu’il en soit, Regal semble espérer que les choses vont changer dans un proche avenir. Vous pouvez consulter le message original du Twitter royal Compte.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie