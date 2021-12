Références, œufs de Pâques et détails du dernier épisode de Hawkeye

La série de Disney +, Oeil de faucon, a atteint aujourd’hui sa fin en résolvant les inconnues qu’il a ouvertes tout au long de sa durée avec beaucoup d’action dans l’épisode intitulé « Donc c’est Noël? ». Le début de la fin est de l’adrénaline pure, avec l’apparition de Pivot central, magistralement interprété par Vincent D’Onofrio. Ainsi, nous découvrons que le père de Kate évêque devait une grosse somme d’argent au gangster et pour cela Évêque Éléonore travaille pour lui.

Qui a tué Arman Duquesne et accusé Jack du crime ? Éléonore ! Cependant, elle veut sortir de la « Entreprise ». Pivot central Il est contrarié. Au dessus de tout « le vengeur » il met son nez dedans. Beaucoup de grâce ne le fait pas « Propriétaire de la ville ». Bientôt, lui et ses employés vont faire quelque chose et Eleanor est en danger.

Hawkeye et un dernier épisode d’adrénaline pure

Pendant ce temps, Kate et Clint préparent des flèches spéciales et on peut voir la technologie Stark et Pym au premier plan. Elle se souvient de l’invasion Chitauri, de la peur qu’elle avait, et dit à Clint qu’il lui a montré que n’importe qui peut être un héros. « Vous n’avez pas besoin de jeter la foudre de vos mains », comme décrit par le talentueux archer.

Il est temps d’agir ! Le duo de héros se rend à un événement où ils retrouveront Eleanor, mais les membres de la Tracksuit Mafia sont également de la fête. Kate drague l’un d’eux qui le remercie pour les conseils qu’il lui a donné par le passé au sujet de sa petite amie et lui dit qu’ils sont allés voir ensemble Bordeaux 5. Les archers utilisent des flèches spéciales de toutes sortes : glaciales, électriques, explosives.

Un camion essaie de passer sur la paire, mais ils utilisent la flèche avec la technologie PYM et la réduisent à la taille d’un jouet. Yelena arrive pour faire partie de l’action. Elle a été embauchée par la mère de Kate pour tuer Clint, mais a aussi soif de vengeance pour le sort de Natasha Romanoff. Oeil de faucon Il lui dit que sa sœur s’est sacrifiée pour sauver le monde, mais le meurtrier ne le croit pas.

Pendant ce temps, Maya combat son ancien partenaire qu’elle finit par vaincre, et Kate affronte Pivot central. Le mafieux a une grande force physique et s’avère être un défi de taille pour la jeune héroïne, qui parvient à l’assommer grâce à une flèche explosive « Très dangereux ». Ensuite, le compagnon de Oeil de faucon Elle parle à sa mère avant que la police ne l’arrête pour le meurtre d’Armand.

Comment la confrontation de Oeil de faucon Oui Elena? L’Avenger utilise un sifflet secret des sœurs qui la surprend. Enfin, elle reprend ses esprits. Clint lui dit que Natasha l’aimait beaucoup, mais n’a pas pu l’arrêter quand elle s’est sacrifiée. Après tout, Veuve noire elle était meilleure combattante que lui et il était difficile de la convaincre quand elle avait une idée en tête.

Maya trouver Pivot central, le responsable de la mort de son père, et décide de se venger. Cela aurait-il pu être la fin du gangster le plus puissant du monde ? Univers cinématographique Marvel? Il y a un coup de feu, mais on ne voit jamais ce qui se passe réellement. Mystère!

Clint est fier de Kate. Ensemble, avec le chien Lucky, ils arrivent chez la famille Barton pour passer Noël. Alors, une révélation : Oeil de faucon Il donne la mystérieuse montre que les Russes avaient volée lors d’une vente aux enchères à sa femme Laura. La montre a un symbole de BOUCLIER sur son arrière. Clint dit à sa femme qu’il n’a pas à perdre « ses choses ». A-t-elle déjà été un agent de l’organisation dirigée par Nick Fury? Kate et Clint brûlent le costume de Ronin ! La série se termine par la fermeture de toutes les inconnues qu’il nous avait laissées.

Toujours pas abonné Disney + accéder aux contenus exclusifs de merveille? S’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂