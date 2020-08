Reface App: les streamers en raffolent

Bien que l’on s’inquiète de la manière dont nos données sont exploités lorsqu’on utilise certaines applications ou certains services, C’est un fait certain que nous aimons mettre notre visage sur d’autres corps, d’autant plus que les deepfakes sont réalisés de manière simple et rapide.

La preuve en est Doublicat, qui a été rebaptisé Reface App et qui est toujours l’une des applications les plus populaires des différents stores ces derniers jours.

La nouvelle application (avec un nom un peu plus intuitif) est toujours parmi les plus téléchargées sur l’App Store et se classe numéro 2 dans le top des divertissements. Elle reste également en troisième position parmi les plus populaires du Play Store Android, voyons un peu ce qu’elle apporte de “nouveau” vis à vis de son récent prédécesseur Doublicat.

L’App est gratuit…mais pas complètement

Comme nous l’avons dit précédemment, l’application prend le relais de Doublicat, l’une des premières qui a permis de faire des deepfakes avec de très bons résultats en quelques secondes et qui est également devenue très populaire. Dans ce cas, il est disponible à la fois dans le Play Store et dans l’App Store , mais bien que son utilisation soit gratuite, nous devrons choisir une méthode d’abonnement :

Abonnement annuel : 24,99 euros par an, nous disposons de trois jours d’essai gratuits.

Abonnement hebdomadaire : 2,99 euros par semaine, pas de jours d’essai.

Avant cela, nous avons les habituelles conditions générales et de la politique de confidentialité de l’application. Il se peut que nous ne les lisions pas en général, mais comme il s’agit d’une application qui mémorise notre visage et a accès à certaines informations, il est toujours conseillé de les consulter. Par exemple, en ce qui concerne l’utilisation des photos, ils expliquent qu’ils les utilisent uniquement pour la fonction d’échange de visage de l’application, sans les utiliser pour la reconnaissance faciale ou autre processus d’identification biométrique.

Une fonctionnalité amusante

L’application est aussi simple dans son interface que dans son utilisation. La première chose qu’il nous demandera est d’avoir un visage pour commencer, car dès que nous l’aurons fait, l’interface principale s’ouvrira déjà avec des clips vidéo populaires comme suggestion et modèle.



Si nous tapotons sur notre visage, cela nous donnera la possibilité d’utiliser cette première photo personnelle ou d’en tirer une de la galerie de photos. Dès que nous choisissons la photo, l’application prend quelques secondes pour mettre notre visage sur le corps de Britney Spears, The Rock ou du personnage dont nous choisissons la vidéo.

Le résultat rappelle beaucoup celui de Doublicat, bien qu’il possède plus de possibilités . Et comme il arrive habituellement, on peut avoir un résultat du plus amusant au plus dérangeant, mais cela met en évidence le fait que les suggestions soient très variées et que le clip est obtenu très rapidement.