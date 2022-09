Redmi Note 11R : le nouveau mobile ultra pas cher de Xiaomi confirme sa date de conception et de présentation

Xiaomi présente un nouveau membre de la famille Redmi, destiné aux gammes basses et d’entrée.

Xiaomi poursuit sa tendance à lancer de nombreux appareils chaque année. La firme chinoise ne se coupe pas les cheveux lorsqu’il s’agit de présenter des terminaux et des gadgets de toutes conditions et fourrures, surtout dans la famille Redmi de téléphones et de tablettes. Pas plus tard qu’hier, nous parlions du nouveau Redmi Pad, dont les spécifications et la conception ont été divulguées au public.

Aujourd’hui, nous prêtons attention, une fois de plus, au constructeur chinois, qui a confirmé un nouveau terminal Redmi qui sera présenté prochainement selon GSMArena. Comme nous le verrons un peu plus tard, ce nouveau téléphone se situerait dans la fourchette d’entrée en termes de prix et de spécifications, et Xiaomi est particulièrement doué pour produire des téléphones très, très bon marché.

Voici le Xiaomi Redmi Note 11R

Comme si la famille Redmi n’était pas déjà assez compliquée en elle-même (et encore plus en tenant compte des nouvelles versions des modèles existants), il deviendra encore plus intéressant de continuer avec le apparition de ce nouveau Xiaomi Redmi Note 11R. L’appareil a déjà été vu dans les principaux médias du Géant Asiatique, où il sera présenté demain 30 septembre.

La firme a révélé que ce nouveau terminal sera accompagné d’un Écran ACL FullHD+ de 6,58 pouces, qui aura un taux de rafraîchissement de 90 Hz et prendra en charge les réseaux 5G. Quant à son processeur, ce nouveau terminal sera propulsé par un MediaTek Dimensity 700. Il disposera également une batterie de 5 000 mAhce qui signifie une autonomie plus que suffisante pour durer une journée complète.

Quand il s’agit de caméras, c’est un autre point où l’on voit que le téléphone s’adresse aux secteurs les moins chers du marché : deux capteurs arrière, un principal de 13 MP et un autre de profondeur de 2MP. Et en ce qui concerne le système d’exploitation, le Redmi Note 11 R viendra avec Android 12 avec MIUI 13 en cours d’exécution sur le dessus.

De la source, il est souligné que ce nouveau Redmi Note c’est juste un Poco M4 avec quelques modifications et c’est que, d’après ce que l’on peut voir depuis le terminal Poco, il est un peu difficile de le nier.

Comme nous l’avons dit plus haut, le terminal sera présenté demain 30 septembre. La société n’a pas confirmé les prix de départ de ces nouveaux terminaux.

