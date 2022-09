Redmi A1: filtré le design et les caractéristiques du nouveau mobile pas cher de la marque chinoise

Selon cette fuite, le Redmi A1 aura un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+, un processeur MediaTek Helio A22 et une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

L’activité au sein de Xiaomi est constante et après a récemment présenté son nouveau fleuronun Xiaomi 12S Ultra doté du nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un système de caméra développé en collaboration avec Leica, prépare désormais l’arrivée de un nouveau terminal pas cher sous sa marque Redmi.

Voici le Redmi A1, un smartphone dont sa conception et ses principales caractéristiques ont déjà été divulguéesque nous détaillerons ci-dessous.

Redmi A1 : toutes les infos

Une fuite récente du point de vente Slashleaks vient de le révéler la conception complète du Redmi A1 comme principales spécifications.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans ces images filtrées, que nous vous laissons sous ces lignes, le Redmi A1 sera disponible dans, au moins, trois couleurs : noir, bleu et vert et aura un front avec une grande lunette en bas et avec une encoche de type goutte où sera logée votre caméra selfie et avec un arrière avec un module double caméra placé verticalement dans le coin supérieur gauche et le logo de la marque également situé verticalement dans la partie inférieure.

En ce qui concerne ses spécifications, le Redmi A1 sera équipé d’un grand écran de 6,52 pouces avec une résolution HD+ de 1600 x 720 pixelsavec un processeur MediaTek Helio A22 qui sera accompagné d’une mémoire RAM de type LPDDR4X et d’un stockage interne de type eMMC 5.1, extensible au moyen de cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 10 W.

Au niveau photographique, le Redmi A1 disposera d’un double module caméra arrière composé d’un capteur principal de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0 et par un capteur de profondeur de même résolution avec une ouverture focale f/2.2 et une caméra frontale 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2.

Xiaomi pourrait retirer le chargeur de tous ses Redmi Note

Le nouveau terminal bon marché de la marque chinoise ne manquera pas non plus de connectivité, car il aura Dual SIM + MicroSD, Double Wi-Fi, Bluetooth 5.0prise casque 3,5 mm et Radio FM.

