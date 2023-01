Red Sky saison 3 : première sur Netflix

Netflix

Sky Rojo continue avec l’histoire de trois femmes qui s’échappent de leur passé qui reviendra les hanter. A quelle heure ouvre le salon ?

© IMDbCiel rouge

Ciel rouge suit les alternatives dans la vie de Coral, Wendy et Gina, qui s’échappent de leur passé dans un bordel mais sont persécutées par des personnages sombres qui ne veulent pas les laisser recommencer leur vie de manière calme et paisible. La deuxième saison s’est terminée par une victoire apparente pour les protagonistes, mais c’est une illusion et la troisième fournée d’épisodes qui commence six mois plus tard le montre.

La série espagnole Il sortira le 13 janvier. Avec tout le drame et l’action d’un spectacle inspiré de la franchise Quentin Tarantino, Kill Bill, mais aborde en même temps des problèmes sociaux tels que la traite des êtres humains et la prostitution. En ce sens, les trois femmes qui jouent dans Ciel rouge ils veulent laisser cette vie derrière eux mais « le passé revient » et ils doivent éradiquer leurs ennemis.

À quelle heure est la première de Sky Rojo?

Qui joue Ciel rouge? Verónica Sánchez comme Coral, Lali Espósito comme Wendy, Yany Prado comme Gina, Asier Etxeandia comme Roméo et Miguel Ángel Silvestre comme Moisés, qui sont rejoints par le chanteur de reggaeton Rauw Alejandro et Catalina Sopelana. La troisième fournée d’épisodes de cette émission de télévision qui est un succès en Netflix promet de nombreuses surprises.

Ciel rouge est la création d’Álex Pina et Esther Martínez Lobato, qui ont également conçu le célèbre et populaire Le vol d’argent. Cette nouvelle fiction qui a trouvé sa place dans Netflix Il a 8 épisodes dans ce qui sera sa dernière saison où nous verrons le dénouement de l’histoire de Coral, Wendy et Gina, quelque chose que les fans attendent depuis longtemps.

La série espagnole est bien accueillie par le public, qui en IMDb lui confère un taux d’acceptation de 6,5% sur plus de 9 000 avis certifiés par le site spécialisé où 1 766 votes ont été incités à donner un solide 10 à l’émission télévisée qui s’achève bientôt mais qui compte encore 8 entrées pour clore l’histoire de ces femmes qui veulent une fois pour toutes oublier leur passé.

+ Heures d’ouverture de Sky Rojo

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 02h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

