Red Dead Online supprime temporairement le Paywall PS Plus

Rockstar essaie désespérément de ramener les fans au lasso dans son bac à sable du Far West, avec une récente mise à jour de Red Dead Online ajoutant de nouvelles tâches et de nouveaux contenus – y compris le Quick Draw Club, une série de courts Battle Passes composés de produits cosmétiques et d’autres déverrouillages. Et maintenant, il est si désireux de ramener les gens, il a négocié un accord avec Sony qui supprimera la version PS Plus restriction.

En règle générale, les joueurs ont besoin d’un abonnement actif pour jouer à des jeux en ligne sur PlayStation 5 et PS4, mais jusqu’au 26 juillet, vous pourrez essayer Red Dead Online sans abonnement. De toute évidence, vous devrez cracher au-delà de la date susmentionnée, mais Rockstar espère peut-être pouvoir accrocher les joueurs pendant la période d’essai.

Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour de Blood Money ici; l’aperçu est qu’il propose un tas de nouvelles mini-missions et événements dans tout le Far West. Avez-vous été aspiré dans le bac à sable poussiéreux de Rockstar ? Rechargez votre six-coups et redressez votre chapeau dans la section commentaires ci-dessous.