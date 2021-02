Récursive World Puzzle Game Maquette arrive sur PS5 et PS4 le 2 mars

Maquette a été annoncé pour PlayStation 5 il y a environ six mois, mais nous vous pardonnerons d’avoir laissé celui-ci vous échapper. C’est un jeu de puzzle à la première personne publié par Annapurna Interactive, mettant en vedette un «monde récursif» dans lequel il y a toujours une version plus grande et une version plus petite de l’environnement – et vos actions affectent toutes les couches simultanément.

C’est un concept difficile à expliquer, mais la bande-annonce ci-dessus offre un exemple assez simple de l’idée en pratique. Cela confirme également certaines choses qui nous enthousiasment. Premièrement, il a une voix assez impressionnante dans Bryce Dallas Howard (connu pour le Monde jurassique films) et Seth Gabel (La frange, Salem, Génie). Il semble que la relation du couple sera un élément clé du récit du jeu.

La deuxième chose que nous savons maintenant est une date de sortie: le 2 mars 2021 sur PS5 et PS4. Avec le jeu dans moins d’un mois, nous avons très hâte d’avoir l’esprit fondu. Êtes-vous impatient de Maquette? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.