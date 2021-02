Récupérez la potion d’amour de Bonachón dans Fortnite

Ruinous Fort, Coral Cove ou Furtive Fiefdom. Ce sont les trois endroits que nous pouvons visiter pour essayer d’obtenir la potion d’amour à Fortnite.

Comme les boîtes de chocolats, les potion d’amour dans Fortnite il a plusieurs emplacements. Mais nous n’en avons besoin que d’un, donc nous vous montrons en vidéo l’emplacement de cette potion de Bonachón. Vous pouvez aller à Ruinous Fort, Coral Cove ou Furtive Fiefdom, mais dans la vidéo ci-dessous, il n’y a que la potion Ruinous Fort. Coup de pièce nous sommes coincés à la fin de la vidéo.

Une fois que nous aurons la potion, nous aurons plus de missions hebdomadaires disponibles. Nous devrons aller à Sticky Swamp ou à Cuchitril City pour livrer la potion d’amour. Mais cela mieux, je vous montre dans un autre guide que vous pouvez visiter dans le lien suivant.

Emplacement des boîtes de chocolat

Cette semaine, tout tourne autour de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin approche, et parmi les potions d’amour de Fortnite, nous devrons également chercher des boîtes de chocolats. Dans la vidéo ci-dessous, vous avez l’emplacement de six boîtes de chocolats à Fortnite. Bien que calme, car il n’en faut que trois pour terminer la mission et augmenter l’expérience.