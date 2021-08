Record of Ragnarok Season 2: Date de sortie prévue, distribution, détails du scénario !!

adidas Kit Domicile Juventus 2021/22 Enfant - White / Black, White / Black - 2-3Y

CET ARTICLE EST DISPONIBLE EN PRÉCOMMANDE AVEC UNE DATE DE SORTIE PRÉVUE DU 25 MAI. Fais en sorte que ton tout-petit rejoigne votre équipe préférée dans ce kit domicile Juventus 2021/22 pour enfants d'adidas. - Fabriqué à partir de tissu poly Primegreen ultra-lisse et respirant, ce kit utilise la technologie AEROREADY pour évacuer la transpiration et la garder au frais. - La chemise inspirée de l'arène présente les rayures noires et blanches emblématiques avec un col en V, des manches courtes et des bordures côtelées, tandis que le short présente une taille élastiquée pour un ajustement confortable. - Avec des chaussettes assorties pour optimiser le kit, cet ensemble est fini avec les 3 bandes emblématiques sur les épaules et le légendaire blason de la Juventus et un badge de sport sur la poitrine et la jambe. - Lavable en machine.