Record of Lodoss War Date, une metroidvania indépendante basée sur l’anime

Un anime mythique renaît de ses cendres avec la date de Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, une aventure metroidvania.

Si j’ai besoin de quelque chose de manière plus récurrente dans ma vie, ce sont plus de versements Castlevania. Nous avons eu de grands titres au fil des ans comme Bloodstained, mais ce n’est pas suffisant. J’ai besoin de plus de sang de vampire. Heureusement, Playism écoute les prières des fans et a publié le Enregistrement de la date de la guerre de Lodoss: Deedlit in Wonder Labyrinth, un titre indépendant basé sur l’anime du même nom avec la pureté de PSX metroidvania.

La date de sortie a été annoncée via Steam. Le titre pouvait être acheté pendant un an en accès anticipé, mais nous ne pouvions pas encore profiter de l’aventure complète. Maintenant, le grand rendez-vous arrive. Dans la note elle-même, les développeurs confirment que nous l’aurons ensuite avec nous sur Steam 27 mars.

Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle qu’il atteindra d’autres plates-formes. Ce serait quelque chose qui plairait à un public plus large désireux de la renaissance de Castlevania. Nous attendrons son développement pour voir si la chance sourit sur Team Ladybug et nous pouvons le voir sur PlayStation 5, Xbox Series X ou Nintendo Switch.

Vous pouvez voir une bande-annonce du jeu dans sa version à accès anticipé ci-dessous:

Beaucoup d’entre vous ne connaissent peut-être pas Record of Lodoss War avant ce titre. Ne t’inquiète pas, moi non plus. C’est une franchise très populaire au Japon avec des romans légers, des mangas et des adaptations d’anime derrière elle. Il prend beaucoup d’idées Donjons et Dragons pour construire son monde, et les développeurs veulent le capturer avec cette approche proche de la metroidvania.

Allez-y. De l’ouest, certains fans vont découvrir cette saga grâce au caractère prometteur des joueurs en accès anticipé. Il est peut-être temps de rattraper l’intrigue qu’il adapte avant de profiter du jeu complet.